Kleines Fläschchen, große Wirkung

Karlsfeld – Klaus und Lore Reinhardt, 84 und 85 Jahre alt, wollten am Montag auf Nummer sicher gehen. Um pünktlich zu ihrem Corona-Impftermin in Karlsfeld zu kommen, bestellten sich die beiden Altomünsterer Rentner ein Taxi. Da es schneite und die Straßen winterlich glatt waren, machten sie sich eine Stunde vor ihrem Impftermin auf den Weg.

Die Entscheidung, ob sie sich überhaupt impfen lassen sollen, hatten sie sich nicht leicht gemacht. Klaus Reinhardt nimmt Blutverdünner und willigte daher erst nach Rücksprache mit dem Hausarzt ein. Nachdem sie dann den Termin für den 25. Januar bekommen hatten, waren sie aber doch froh, wie Lore Reinhardt zugibt. Optimistisch fuhren sie und ihr Mann also nach Karlsfeld.

Dort aber standen sie dann wie bestellt und nicht abgeholt. Beziehungsweise nicht geimpft. Denn vor Ort erklärten die Mitarbeiter der Johanniter Unfallhilfe, die das Impfzentrum am Karlsfelder See betreiben, dass – ungeplanterweise – ein Fläschchen des kostbaren Impfstoffs nicht zu verwenden sei. Und da ein Fläschchen Impfstoff fünf, manchmal sogar sechs Dosen beinhaltet, mussten fünf Termine kurzerhand abgesagt werden. Die Reinhardts waren also umsonst aus Altomünster angereist.

116 Euro für die Taxifahrt bezahlt

Wobei: Ganz umsonst war es nicht, denn das Taxiunternehmen stellte dem Ehepaar 116 Euro für die Hin- und Rückfahrt in Rechnung. „Wir wollten bewusst nicht mit der S-Bahn nach Karlsfeld“, erklärt Lore Reinhardt. Die fahre erstens nicht sehr häufig, zweitens sei der Weg vom Karlsfelder Bahnhof zum Impfzentrum – gerade bei winterlichem Wetter – beschwerlich für Senioren.

Was jedoch die Reinhardts fast noch mehr ärgert als die umsonst ausgegebenen 116 Euro: dass sie nicht im Vorfeld über die Absage informiert wurden. „Erst als wir wieder daheim waren, sahen wir den Anruf auf unserem Telefondisplay!“ Die Johanniter hatten demnach den Termin erst versucht abzusagen, als das Paar schon im Taxi saß auf dem Weg nach Karlsfeld.

Immerhin: Allen Impfberechtigten, die am Montag unverrichteter Dinge wieder nach Hause fahren mussten, wurde zwischenzeitlich ein Ersatztermin angeboten, wie Johanniter-Sprecherin Kristina-Désirée Reinelt betont. Dass ein unbrauchbares Fläschchen gleich die Stornierung von fünf Terminen zur Folge hat, erklärt sie zudem mit dem Mangel an Impfstoff: „Wir können nichts auf Reserve aufheben. Wir verimpfen alles, was wir haben!“

Laut Landratsamtssprecher Wolfgang Reichelt würden Krankenkassen die Anfahrtskosten für Hochbetagte zur Corona-Impfung übernehmen. Wobei es auch hier Fallstricke gibt: Grundsätzlich nämlich zahlt die Kasse nur den Weg zum nächstgelegenen Impfzentrum. Der Landkreis Dachau aber hat zwei Zentren und teilt die Impfberechtigten je nach Postleitzahl zu. Für die Reinhardts aus Altomünster wäre Karlsfeld daher das weiter gelegene Impfzentrum. zip