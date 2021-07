Klopapier-Kunst und fliegende Fische in Karlsfeld

Kunstkreis Karlsfeld lädt zum zweiten Kunstspaziergang

Zum zweiten Mal lädt der Karlsfelder Kunstkreis zum Kunstspaziergang ein. 14 Künstler, darunter zwei Gastaussteller, präsentieren über 50 Werke in Schaufenstern.

Karlsfeld - Was im vergangenen Jahr als Corona-Alternative entstand, bekommt nun eine weitere Auflage – und das, obwohl Aufstellungen in der Galerie des Kunstkreises durchaus wieder möglich sind. Grund für die Fortsetzung ist das durchweg positive Feedback, das der Kunstspaziergang 2020 bekommen hat. Das Konzept, dass die Kunst zu den Menschen kommt, ging auf.

„Wie hatten heuer etwa zwei Wochen länger für die Planung“, sagt Kunstkreis-Vorsitzender Klaus-Peter Kühne bei der Eröffnung. „Die Bilder hängen statt vier Wochen diesmal zwei Monate.“

Fotografien, Gemälde, Objekte und Aquarelle sind in den Schaufenstern der Geschäfte zu entdecken. Ein paar Geschäfte sind heuer nicht mehr dabei, weil sie sich aufgrund der Fenster-Gestaltung nicht eigneten, andere kamen hinzu, wie das „Suppenreich“ und das Café „Krümelei“.

„Schon 2014 faszinierten mich die verschiedenen Muster der Toilettenpapierprägungen“, sagt die Künstlerin Tayama da Silva Nielsen vor der Sparkasse. „Dass die Foto-Scans nun in einer Bank hängen, finde ich besonders witzig.“ In den Anfangswochen der Pandemie bekam Toilettenpapier eine neue, höhere Bedeutung, weshalb die Serie nun aktuell wie nie scheint.

Liz Schinzler muss fast schreien. als sie eine Ecke weiter vor einer in rot gehaltenen Gemälde-Serie erzählt: „Die Bilder beziehen sich auf den Lärm, die Abgase und den zunehmenden Verkehr hier auf der Hauptstraße.“

+ Manfred Schmölz stellt Werke im Café Krümelei aus. © mik

Gastaussteller Peer Otto Friedrich, der spontan neben dem Schaufenster seiner Mutter Anja Grafe-Friedrich und ihren München-Aquarellen Platz fand, sagt zu seinen Fotos: „Wir sind während des Lockdowns an den Wochenenden immer an den See spazieren, und da habe ich diese Fische gesehen.“ Auf den Fotos spiegeln sich die Bäume und der Himmel auf dem Wasser – es sieht aus, als würden die Fische fliegen. „Fishes in the sky“, nennt der junge Künstler die Reihe.

Ebenso Gastaussteller ist der Inhaber der „Änderungsschneiderei Rasag“. Er stellt verrückte Arbeiten mit vielen Knöpfen aus, wie Lampenschirme beispielsweise oder eine Weste, die er mit 875 verschieden großen und farbigen Knöpfen bestückte.

Die Ausstellungsorte: Neue Mitte: Edeka (Carin Szostecki), Frisör MI Hairstyle (Alexander Krohmer), Central Apotheke (Monika Fuchs-Warmhold); Marktplatz: Bürgertreff (Anja Grafe-Friedrich und Peer Otto Friedrich), Bücherei (Pingkan Lucas), Buchladen Blätterwerk (Ingrid Regendantz); Karlsfelder Meile: Apotheke im Vital Center (Klaus-Peter Kühne), Sparkasse (Liz Schinzler, Tayama da Silva Nielsen, Renate Haffner), Suppenreich (Tayama da Silva Nielsen); Krennmoosstraße 22b: Café Krümelei (Manfred Schmölz), Rathausstraße 9: Änderungsschneiderei Rasag (Abbassy Rasag). Der Kunstspaziergang ist noch bis zum 12. September möglich.

