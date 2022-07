Körperverletzung nach Karlsfelder Siedlerfest

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. © Karl-Josef Hildenbrand

Ein 41-jähriger Münchner und ein 45-jähriger Dachauer sind am Samstag gegen 0.20 Uhr angegriffen, niedergeschlagen und getreten worden.

Karlsfeld – Ein 41-jähriger Münchner und ein 45-jähriger Dachauer sind am Samstag gegen 0.20 Uhr nach dem Aussteigen aus dem Linien-bus in der Allacher Straße von einer Gruppe von acht Personen, die ebenfalls aus dem Bus ausgestiegen waren, angegriffen, niedergeschlagen und auch getreten worden. Laut Polizei flüchteten die Angreifer in Richtung des Karlsfelder Bahnhofes, konnten jedoch von Einsatzkräften im Rahmen der Fahndung aufgegriffen und kontrolliert werden.

Es handelte sich demnach um acht Männer im Alter von 17 bis 33 Jahren aus Dachau, Karlsfeld und München, die zum Teil bereits zuvor am Siedlerfest durch ihr Verhalten die Aufmerksamkeit der Polizeikräfte erregt hatten.

Beide Geschädigten erlitten diverse Prellungen und Platzwunden; der 45-Jährige wurde im Anschluss vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Dachau eingeliefert. Gegen die acht mutmaßlichen Angreifer wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

mm

