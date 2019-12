„Dabei sein ist alles“ - Karlsfelder FDP geht mit mit Miniliste in die Kommunalwahl

Die Liberalen in Karlsfeld gehen mit Dr. Thomas Niethammer an der Spitze in den Wahlkampf. Die Liste ist klein, doch bei den Liberalen zählt der olympische Gedanke.

Karlsfeld – Die Liberalen in Karlsfeld gehen mit Dr. Thomas Niethammer an der Spitze in den Wahlkampf. Der Ortsvorsitzende des jungen FDP-Ortsvereins wurde bei der Aufstellungsversammlung in der Trattoria Grillo auf Platz eins der Liste der Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 15. März 2020 gewählt. Niethammer ist 37 Jahre alt, verheiratet und Vater. Auf die Aufstellung eines Bürgermeisterkandidaten wurde angesichts der „Start-Up-Situation“ der FDP in Karlsfeld verzichtet. Erst 2018 war der Ortsverband wiederbelebt worden. Wichtig sei, Flagge zu zeigen und überhaupt anzutreten, auch wenn man gerne mehr Bewerber für den Gemeinderat präsentiert hätte, waren sich alle Anwesenden einig. „Dabei sein ist alles – olympischer Gedanke bei der FDP Karlsfeld“, fasste es der Kreisvorsitzende Prof. Christian Stangl zusammen. Unter Stangls Wahlleitung wählten die Parteimitglieder den Ingenieur Kai Körber (41 Jahre alt, verheiratet, zweifacher Vater) auf Listenplatz zwei. Kai Körber ist seit 2019 stellvertretender FDP-Ortsvorsitzender in Karlsfeld. Auf Platz drei tritt Bastian Winkler an (37, Angestellter). Das „liberale Karlsfelder Urgestein“ Dr. Franz Koppold (66, Rentner) kandidiert auf Platz vier. Franz Koppold ist Schriftführer im Ortsverband. Alle Kandidaten wurden per Blockwahl einstimmig nominiert. Alle Infos und News zur Kommunalwahl 2020 im Landkreis Dachau finden Sie immer aktuell auf unserer großen Themenseite.