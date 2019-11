Bürgermeisterkandidat führt Gemeinderatsliste der Karlsfelder SPD an  

Bürgermeisterkandidat Dr. Bernhard Goodwin steht auf Platz eins der Gemeinderatsliste der Karlsfelder SPD.

Karlsfeld – Der 40 Jahre alte Münchner hat inzwischen seinen Zweitwohnsitz in Karlsfeld. Er kann demnach für die Sozialdemokraten auch in den Karlsfelder Gemeinderat einziehen, sollte er bei der Kommunalwahl im kommenden Jahr das Duell um den Bürgermeistersessel gegen Amtsinhaber Stefan Kolbe (CSU) nicht für sich entscheiden.

Der SPD-Ortsverein Karlsfeld nominierte seine Gemeinderatskandidaten am zurückliegenden Samstag im Bürgerhaus. 14 Frauen und 16 Männer stellen sich den Wählern am 15. März 2020. Der Bürgermeisterkandidat Dr. Bernhard Goodwin sprach von einem „starken Team. Ich finde es toll, dass sich so viele Menschen aus allen Altersgruppen und Berufen für die verantwortungsvolle Aufgabe zur Verfügung stellen.“

Der in der SPD übliche Reißverschluss (abwechselnd Frauen und Männer) konnte bei der Nominierung fast durchgängig eingehalten werden. Auf der Liste sind vier Kandidatinnen und Kandidaten unter 30 Jahren. Besonders erfreulich sei es, so SPD-Vorstandsmitglied Max Eckardt, dass mehrere Selbstständige auf der Liste sind. Zudem gibt es einige Kandidaten ohne Parteibuch.

Ein weit über Karlsfeld hinaus bekannter Name fehlt auf der Liste: Günter Meikis (77) tritt 2020 aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr an. Der Ortsvereinsvorsitzende Thomas Kirmse, Bernhard Goodwin und Fraktionssprecher Franz Trinkl dankten Meikis am Samstag ausdrücklich für seine 30 Jahre im Gemeinderat – als Fraktionsvorsitzender, Multi-Referent und 2. Bürgermeister. Alle anderen aktuellen SPD-Gemeinderatsmitglieder treten wieder an.

