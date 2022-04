Frühjahrskonzert des Sinfonieorchesters: Musik als Zeichen der Völkerverständigung

Endlich wieder vor Publikum spielen: das Karlsfelder Sinfonieorchester mit Dirigent Bernhard Koch (links). © ink

Das Karlsfelder Sinfonieorchester darf nun endlich wieder vor Publikum spielen. Die Musiker haben ihr beeindruckendes Frühjahrskonzert der Ukraine gewidmet.

Karlsfeld – Nachdem am Sonntagabend beim Frühjahrskonzert des Karlsfelder Sinfonieorchesters im Bürgersaal die Ouvertüre zu Mozarts Oper Titus verklungen war, kündigte Orchesterleiter Bernhard Koch, „ein denkwürdiges Konzert“ an. Es soll „Grund zur Freude und zum Feiern“ geben.

Frühjahrskonzert des Sinfonieorchesters in Karlsfeld: Ein Zeichen der Völkerverständigung

Das Frühjahrskonzert des Sinfonieorchesters ist der erste Auftritt nach langer Coronapause. „Wir widmen das Konzert der Ukraine“, sagte Koch. Es solle als Zeichen der Völkerverständigung gesehen werden.

Einen besonders bewegenden Auftritt hatte die in Russland geborene Pianistin Anna Heller, die seit 2005 in München lebt und arbeitet. „Träumen und etwas Neues zu entdecken“: Das sind die Leitmotive ihres künstlerischen Schaffens. Seit Jahren gilt ihre große Leidenschaft der Einspielung von Werken zeitgenössischer Komponisten. Auch eine Internetplattform für neue Klaviermusik hat sie gegründet.

Beim Frühjahrskonzert brillierte sie hingebungsvoll. Ganz in ihrem fantasievollen, eigenen Stil, in drei Sätzen mit lyrischem Ton und atmosphärischer Dichte. Das Orchester, trat weitgehend zurück, sodass das Klavierthema dominierte.

Russische Pianistin glänzt beim Frühjahrskonzert und betont Wichtigkeit der Musik

In Anbetracht der Schrecken des Krieges in Europa wolle Heller einen Beitrag leisten mit „Musik, die aus dem Herzen kommt“, sagte sie und betonte die Wichtigkeit des Zusammenstehens in der Musik.

Neuzugang des Karlsfelder Orchesters kommt aus der Ukraine

Vor dem zweiten Konzertteil hatte Bernhard Koch nach den zu meisternden pandemiebedingten Herausforderungen und Ausfällen im Orchester noch eine gute Nachricht: Eine aus der Ukraine geflüchtete Musikerin, die nun in Karlsfeld lebt, verstärkt künftig als Cellistin das Karlsfelder Sinfonieorchester.

Im Anschluss ging es weiter mit volksmusikalischen Klängen aus den „Norwegischen Tänzen“ von Edvard Grieg. Der Höhepunkt des zweistündigen Frühjahrskonzerts war die „Die Unvollendete“ – die wohl berühmteste Sinfonie von Franz Schubert. Dabei entfaltete das Orchester seine volle Klangfülle. Es glänzte mit den Sätzen Allegro Moderato und Andante con Moto.

Die Zuhörer waren begeistert. Das Orchester belohnte das Publikum zum Schluss mit einer temperamentvollen Zugabe aus „Ungarische Tänze“ von Johannes Brahms.

Ingrid Koch