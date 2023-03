Ein Mord zum Mitraten: Krimidinner voller Genuss und Spannung

Gruppenfoto am roten Sofa: Die Muckerl-Bühne feierte ihren Erfolg beim zehnten Krimidinner. Foto: ep © ep

Ein Mord zum Mitraten: Die Muckerl-Bühne präsentiert ihr zehntes Stück. Ein Krimidinner voller Genuss und Spannung.

Karlsfeld: Der Mörder ist immer der Gärtner, das sang schon Reinhard Mey. Oder doch der Butler? Auch die Fangemeinde der Muckerl-Bühne stand vor einem großen Rätselraten: Wer war der Mörder? Oder die Mörderin? Beim neuesten Kriminalstück von Greta Fink „Im Hotel sind alle tot“ waren zwar nicht alle tot, aber das Publikum kriegte außer leckerem Essen immerhin vier Morde serviert.

Das „Wie“ war eindeutig: Per Briefbeschwerer verursacht, durch einen Armbrustschuss, mit Blausäure im roten Wein und mittels Messer. Bloß: Wer war’s? Das durfte man nach dem Dessert erraten.

Die Handlung ist frei erfunden, aber plausibel. Im Jahre 1931 in einem britischen Hotel, La Grote, am Meer finden Gauner, Verbrecher und Mörder Unterschlupf, ohne selbst aktiv zu werden. Doch im 77. Jahr seines Bestehens passiert etwas Unglaubliches, ein Verbrechen in dem Hotel. Eines morgens wird eine junge Frau tot in ihrem Zimmer aufgefunden. Alle sind sich einig – keine Polizei! Jetzt beginnen Beschuldigungen und Drohungen, jeder verdächtigt jeden. Autorin Greta Fink, die hier den Butler spielt und durchs Programm führt, kann wohl kaum der Mörder, pardon, die Mörderin sein. Oder doch? Der junge Hotelbesitzer Jonathan Delancy (Maurice Melzer), der gerade das Hotel von seinem Großvater übernommen hat, versucht alles, um seine Gäste zu beruhigen. Das klappt aber nicht. Es passiert ein zweiter Mord und dann noch ein dritter und vierter, siehe oben. Der Halbbruder, Paul Pine (Emely Kalwa), und der Butler (Greta Fink) sowie die Familie Frederikson mit Senior (Willi Kirsch), Mrs. Frederikson (Emely Demuth) und Junior (Mireya Schories) sind genau so verdächtig wie Lady Danielle Robinson (Rebecca Lang), der Mister Mikowski (Rudi Siegl) und der etwas deppert daher kommende Doktor Rigotti (Luka Risonjic).

Letzterer kann nach eigenem Bekunden kein Blut sehen und dürfte schon deshalb als blutrünstiger Täter ausfallen.

Der erste Dinner-Gang ist sinnigerweise eine Tomatensuppe. Und es gibt anerkennde Kommentare an den Tischen zu den Muckerl-Leuten: „Das ist eine tolle, junge Truppe.“ „Die sind so engagiert.“ „Sie machen das echt gut.“ Nach dem Salat und vor dem kräftigen Guinness-Gulasch mit Semmelknödeln wird schon untereinander spekuliert. Schärfster Kommentar: „Niemand wird einen kaltblütigen Mord an einer kaltblütigen Frau machen als eine kaltblütige Frau.“ Alles klar. Zumal in Fernsehkrimis sowieso alles Mörderinnen sind. Da braucht’s kein männliches Gendern. Zum Dessert, einer sanften Schokoladenmousse, dürfen dann die Karten ausgefüllt werden mit den erratenen Vermutungen: Wer war es? Ziemlich viele entlarvten den wahren Mörder. Den kann man sich noch ansehen am nächsten Samstag, deshalb gibt es hier weiter keine Auflösung.

Die Muckerl-Bühne feierte an diesem Abend ihr 36-jähriges Bestehen, wie Rudi Siegl zum Schluss stolz betonte. 1987 gründeten er und seine damalige Frau Katrin Siegl in Karlsfeld mit sechs Freunden dieses Podium für junge, theaterbegeisterte Erwachsene. 1991 hatten sie die Idee, Kindern ebenfalls eine Bühne zu geben. Seitdem haben sie zahlreiche erfolgreiche Stücke herausgebracht. Und in diesem März ihr 10. Krimidinner, mit kulinarischem und schauspielerischem Genuss. „Ich wünsche Euch einen schönen Abend“, hatte Siegl zu Beginn seinen 40 Gästen im Gärtnerstüberl zugerufen. Und das war er dann auch.

Elfriede Peil