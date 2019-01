Heißer Tanz im kalten Winter

Dem Publikum wurde mitten im kalten Winter ordentlich eingeheizt: Die Formation Pasión de Buena Vista“ zauberte kubanische Lebensfreude ins Bürgerhaus Karlsfeld.

Karlsfeld – Draußen blies ein kalter Wind und fiel der Schnee, den Besuchern im Karlsfelder Bürgerhaus wurde es dennoch richtig warm: Die Formation „Pasión de Buena Vista“ bot vor vollem Haus die gesamte Palette kubanischer Musik und Tänze dar und übertrug die Leidenschaft und das Temperament Kubas auf das gesamte Publikum.

Die mitreißende kubanische Musik, die eine Synthese afrikanischer Percussions und Rhythmen mit spanischen Coplas und ihrer Instrumentation ist, hielt keinen mehr auf den Sitzen. Son, Salsa, Rumba, Mambo und Cha-Cha-Cha entführten die Zuschauer auf eine Reise durch die aufregenden karibischen Nächte. Im Bürgerhaus wurde mitgeklatscht, mitgesungen und sogar auf der Bühne mitgetanzt.

Die grandiose „Buena Vista Band“, bestehend aus einer Vielzahl von begabten Musikern und Talenten Kubas, begeisterten an ihren Instrumenten wie Schlagzeug, Timbales und Conga, Posaune und Trompete. Die Soli des Trompeters zählten zu den Höhepunkten des Abends. Auch die Musiker am Piano und an der für Lateinamerika typischen Tres-Gitarre rissen die Besucher in ihren Bann. Begleitet wurde die Band von grandiosen Background-Sängern, die ihre einzigartigen Stimmen während der Show auch als Solisten unter Beweis stellten. Bekannte Lieder – rhythmisch schnelle wie auch romantische – wie der Che-Guevara-Song „Hasta Siempre, Comandante“ oder „Bésame mucho“, gingen unter die Haut.

Doch was ist eine kubanische Show ohne erstklassige Tänzerinnen und Tänzer in maßgeschneiderten, bunten Kostümen? Extra aus Havana wurde die Tanzformation „El Grupo de Bailar“ eingeflogen.

„Pasión de Buena Vista“ brachte den Duft Kubas nach Karlsfeld. Viele Besucher wünschten sich eine Wiederholung der Show. Immerhin konnten sie das kubanische Feeling auch mit nach Hause nehmen. Nach der Vorstellung wurden CDs, DVDs und auch kubanische Souvenirs wie die weltberühmten Zigarren verkauft. Und für die ganz großen Fans gab es noch Autogramme von den Künstlern.

