Küchenbrand im siebten Stock

Die Drehleiter wurde auf der Rückseite des Gebäudes in Stellung gebracht, und von dort aus wurde ebenso gelöscht. fpto: kFV Dachau © Kreisfeuerwehrverband

Zu einem Großeinsatz wurden die Feuerwehren am Donnerstagabend nach Karlsfeld gerufen: Im siebten Stock eines Hochhauses war ein Küchenbrand ausgebrochen.

Karlsfeld – Ein Großaufgebot von Einsatzkräften ist am Donnerstagabend in die Karlsfelder Rathausstraße gerufen worden. In einem achtstöckigen Wohnhaus war ein Küchenbrand ausgebrochen. Die Bewohner konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden, der Brand war schnell unter Kontrolle. „Alles lief reibungslos“, so Thomas Theil, Pressesprecher der Karlsfelder Feuerwehr. Nur die Ursache für das Feuer ist nach Angaben der Polizei noch unklar.

Nur eine Minute nach der Alarmierung war das erste Fahrzeug der Karlsfelder Feuerwehr auf dem Weg – was daran lag, „dass wir eine Übung geplant hatten und dementsprechend Personal vor Ort war“, erklärt Theil. Gegen 19 Uhr rückte die Feuerwehr in die Rathausstraße aus, nachdem eine Rauchentwicklung im siebten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gemeldet wurde. Das erste Löschfahrzeug der Feuerwehr Karlsfeld konnte die Meldung bestätigen: In einer Wohnung des Gebäudes war ein Küchenbrand ausgebrochen.

Neben der Feuerwehr Karlsfeld alarmierte die Integrierte Leitstelle Fürstenfeldbruck weitere Kräfte der Feuerwehren Dachau, Prittlbach, Markt Indersdorf und Badersfeld sowie die Werkfeuerwehr MTU-MAN, die Kreisbrandinspektion und die Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung, insgesamt waren knapp 100 Personen im Einsatz. „Es bestand die Gefahr, dass viele Personen unter Atemschutz aus dem Haus geholt werden mussten“, erklärt Maximilian Reimoser, Pressesprecher des Kreisfeuerwehrverbandes, die umfangreiche Alarmierung.

Drei Trupps unter schwerem Atemschutz drangen umgehend in die Brandwohnung vor, um die Brandbekämpfung einzuleiten, hierbei wurde die Steigleitung des Gebäudes, eine feste Verrohrung, in Betrieb genommen. Parallel wurde die Drehleiter auf der Rückseite des Wohnkomplexes in Stellung gebracht, mit dem sogenannten Wenderohr wurde von dort aus ebenfalls gelöscht. Nach kurzer Zeit hatten die Trupps den Brand unter Kontrolle gebracht. Anschließend wurde die Brandwohnung belüftet und mit einer Wärmebildkamera auf versteckte Glutnester kontrolliert. Aufgrund der entstandenen Schäden ist die Wohnung nicht mehr bewohnbar.

Glücklicherweise konnten sich die Bewohner der betroffenen Wohnungen rechtzeitig in Sicherheit bringen, weder sie, noch die übrigen Nachbarn wurden durch das Feuer verletzt. Nach gut zwei Stunden war für die Feuerwehr der Einsatz beendet.

Die Polizei kann weder Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens noch zur Ursache machen. Laut Feuerwehrsprecher Theil könne es sich sich sowohl um einen technischen Defekt, als auch um angebrannte Speisen handeln. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen.