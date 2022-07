Kunst im und am Karlsfelder See

Von: Miriam Kohr

Teilnehmer der Führung nach der Eröffnung um das textile Werk „Sonnentage“ von Künstlerin Ingrid Regendantz (Zweite von links). © Miriam Kohr

16. Seh-am-See: 28 Künstler, neun vom Kunstkreis, stellten am Karlsfelder See eine „Fülle an Ideen mit verschiedenen Techniken“ aus.

Von Fotografien, über Skulpturen und Objekte bis hin zu Landart waren einige Kunstformen vertreten. Viele der Künstler bezogen den See oder die Natur am Ufer mit ein. Klaus Herbrich baute aus 108 Plastikeimern für einen freistehenden Baum seine „Baum-Arche“, Devaney Claro de Souza spannte in seiner Installation „Die Anwesenheit der Zeit“ eine Hängematte zwischen zwei Bäumen, Sabine Kinder installierte filigrane Spinnennetze aus Draht und Papier in eine Baumkrone und Gerda Riedel schmückte die Brücke mit zwei ihrer bunten, grafischen Gemälde, als würden sie dort hingehören.

Bunte Steine scheinen aus dem Karlsfelder See herauszukriechen

Aus dem See heraus schienen die bunten Steine von Anja Grafe-Friedrich zu kriechen, Liz Schinzler ließ scheinbar einen Mann kopfüber „ins kalte Wasser springen“, sodass nur noch Hose und Gummistiefel zu sehen waren, und Michi Braun setzte alte Schaufensterpuppen auf alten Stühlen und einem Fahrrad ins Wasser. Auch die „Datenkrake“ aus Plastikflaschen und CDs von Hans Guldner und die „Wassermusik“ von Carin Szostecki bewegten sich mit den kleinen Wellen.

Hatte ein wenig Probleme mit dem Wind: Künstlerin Gudrun Prölss-Feldmann aus München mit ihren „Nelken-Reier“ aus alten Regenschirmen. © Miriam Kohr

Einige der Künstler luden zum Mitmachen ein: Klaus Kühnlein bat die Besucher, positive Nachrichten an die „Insel der Hoffnung“ zu schicken, indem sie Sprüche auf weiße Leinenstreifen schrieben und an das Werk hängten. Tayama da Silva Nielsen lud Besucher in ihre Gewächshäuser, um durch Pflanzenmandalas zu blättern, und in die Installation von Gerard Cornioley mit dem Titel „Sehnsucht nach Herbst“ konnten Gäste inmitten von einem Blättermeer Platz nehmen.

Der Karlsfelder Manfred Schmölz ist eigentlich für seine Aquarelle bekannt. Für die Seh am See baute er aus Materialien, die er zuhause fand, die Installation „4x3“. © Miriam Kohr

Der Papierkünstler Ernst Lüttringhaus zeigte jedem, der wollte, wie man seine riesigen Papierobjekte im kleinen Format faltet, und Angelika Hafers Personengruppe „Butterfly Watching“ wanderte um einen Baum mit Seidenpapier-Schmetterlingen. „Wir haben Ende letzten Jahres die Einladungen herausgeschickt und uns erreichte eine riesige spontane Welle an Rückmeldungen. Mit dem Rückenwind aus dem Rathaus hatten wir keine andere Wahl, als die Seh am See durchzuführen“, freut sich Vorsitzender Kühne.

Die Künstler

Es stellten aus: Marietta Altmann (München), Elke Arndt (CH-Kreuzlingen), Michael Braun (Dachau), Devaney Claro de Souza (München), Gerard Cornioley (CH-Tägerwilen), Heike Döscher (Türkenfeld), Betina Fichtl (Dachau), Anja Grafe-Friedrich (München), Hans Guldner (Dachau), Renate Haffner (München), Klaus Herbrich (Karlsfeld), Angelika Hofer (Hohenthan), Sabine Kinder (Kissing), Klaus-Peter Kühne (Karlsfeld), Klaus Kühnlein (Emmering), Ernst Lüttringhaus (Niederaichbach), Gaby Metzger (Dachau), Gudrun Prölss-Feldmann (München), Tayama Ramos da Silva-Nielsen (Karlsfeld), Ingrid Regendantz (Karlsfeld), Gerda Riedel (Dachau), Liz Schinzler (Karlsfeld), Hermine Schmid (Fürstenfeldbruck), Aleksandra Schmidt (Olching), Manfred Schmölz (Karlsfeld), Carin Szostecki (Dachau), Niclas Willam-Singer (Fürstenfeldbruck), Marika Windisch (Karlsfeld) und Hannah Wölfle (Maisach)

