Kunterbunte Freundschaftsbilder aus Karlsfeld

Karlsfeld – Die weißen Wände der Karlsfelder Kunstkreis-Galerie sind mit Bildern geschmückt, die Schalen mit den Gummibärchen für die kleinen Künstler sind vorbereitet, der Boden glänzt: Das Kunstkreis-Team, die Jury und das Bürgerkomitee sehen der Ausstellung der Bilder des Malwettbewerbs anlässlich des Jubiläums „10 Jahre Städtepartnerschaft Karlsfeld-Muro Lucano“ erfreut entgegen.

Über 1000 Bilder hat die Gemeinde Karlsfeld nach ihrem Aufruf zum Malwettbewerb erhalten.

Der Großteil der Werke kam von der Verbandsgrundschule sowie von der Grundschule an der Krenmoosstraße. Doch auch Kinder außerhalb der Schulen machten mit, zum Teil aus anderen Gemeinden.

„Wie stelle ich mir die Städtepartnerschaft mit Muro Lucano vor?“ So lautete das Thema. Die 300 schönsten Bilder sind in der Galerie-Kunstwerkstatt ausgestellt.

Die große Beteiligung hat alle überrascht. „Es war wirklich schwierig, sich unter den zahlreichen Einsendungen für einen Sieger zu entscheiden; deshalb haben wir auch mehrere Preise vergeben“, sagt Stefan Handl, Jurymitglied und zweiter Karlsfelder Bürgermeister.

Genauso begeistert von der Fantasie der Kinder sind Kulturreferentin Ingrid Brünich, ebenfalls Mitglied der Auswahljury, und das Bürgerkomitee, vertreten durch die Vorsitzende Evelyn Vogel, Waltraud Nicolae und Pietro Sarcinella. „Ich habe mich wie in Italien gefühlt“, beschreibt Evelyn Vogel, die schon mehrfach in Muro Lucano war. „Die Muresen werden begeistert sein.“

Jury-Mitglied Ursula Weber, Gemeinderätin und Rektorin der Verbandsgrundschule, findet, dass der Malwettbewerb eine gute Möglichkeit ist, auch den Kindern das Thema Städtepartnerschaft näher zu bringen: „So lernen alle Kinder Muro Lucano zumindest auf Bildern und in der Theorie kennen.“

Anita Neuhaus vom Kunstkreis Karlsfeld hofft, dass einige Kinder durch die Ausstellung motiviert werden, sich weiter der Kunst zu widmen: „Es sind alles kleine Künstler.“

Kunstkreis-Vorstand Klaus-Peter Kühne war anfangs ein wenig besorgt, weil so viele Zusendungen eingetroffen waren. „Ich hatte erst große Befürchtungen, dass wir das mit dem Aufhängen dieser vielen Bilder nicht so hinbekommen würden. Doch durch die spielerische Hängeweise haben wir das ganz gut gelöst. Wir haben uns alle enorme Mühe gegeben, und es ist super geworden“.

Mehrere Stunden wurden investiert, um alle Bilder in die richtige Position zu bringen. Herausgekommen ist eine bemerkenswerte Ausstellung, die schon beim Eintreten durch die verschiedenen Farben und Malstile Fröhlichkeit vermittelt.

Es ist geplant, dass die Bilder demnächst auch in Muro Lucano ausgestellt werden. Im Gegenzug werden Kinder aus Muro Lucano Karlsfeld porträtieren. Einen genauen Termin hierfür gibt es noch nicht. dn

Die Ausstellung in der Galerie am Drosselanger 7 ist noch am Samstag, 10., und Sonntag 11. Juli, jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet.