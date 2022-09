Lärchenweg wird zur Fahrradstraße - nur wann?

Im Gemeinderat scheiden sich die Geister

Von: Verena Möckl

Tagsüber ist kaum was los auf dem Lärchenweg. Ganz im Gegensatz zu den Morgenstunden. Foto: archiv © archiv

Der Lärchenweg soll zur Fahrradstraße werden: Da sind sich alle Mitglieder des Karlsfelder Verkehrsausschusses einig. Die Frage ist nur wann? Daran haben sich im jüngsten Verkehrsausschuss die Geister geschieden.

Karlsfeld – Beinah hätte Franz Trinkl von der SPD im Verkehrsausschuss vergangenen Mittwoch gegen seinen eigenen Antrag stimmen müssen. Doch der Reihe nach.

Fahrradreferent stimmt gegen eigenen Antrag

Der Fahrradreferent der Gemeinde Karlsfeld war im Juli dieses Jahres vor den Gemeinderat getreten. Sein Anliegen: Der Verkehr am Lärchenweg westlich der Bahn soll entschärft werden. Wie berichtet, geht es dort morgens unter der Woche vor den Kitas Glücksklee und Sonnenschein chaotisch und gefährlich zu. Trinkls Vorschlag: eine Fahrradstraße, die für Anlieger frei ist. Dies hatte die Verwaltung geprüft und nun das Ergebnis vorgestellt: Grundsätzlich spreche nichts dagegen. „Wir sind uns alle einig, wir wollen den Bau der Fahrradstraße“, sagte Bürgermeister Stefan Kolbe (CSU).

Gute Nachrichten also für SPD-Mann Trinkl und die Mitglieder der Grünen, die die Fahrradstraße ebenfalls befürworten. Doch dann kam auch schon der Dämpfer. Denn die Verwaltung will mit dem Bau der Fahrradstraße erst Mal abwarten. Zum einen bis das langersehnte Fahrradkonzept Ende des Jahres vorliegt, und zum anderen bis die Erschließungsstraße des Gymnasium-Neubaus von der Bayernwerkstraße bis zum Kindergarten Glücksklee fertig ist. Denn erst dann könne das Problem mit dem chaotischen Bring- und Holverkehr des Kindergartens gelöst werden, so die Verwaltung. Heißt: In diesem Jahr wird sich in puncto Fahrradstraße also erst einmal nichts mehr tun.

„Wir sollten nicht schnell vorpreschen“, verteidigte Bernd Wanka den Beschlussvorschlag der Verwaltung. Der Verkehrsreferent pochte, ebenso wie seine Parteigenossen, darauf, das Fahrradkonzept abzuwarten – zum Ärgernis von SPD und Grünen.

Klimaschutzreferent: „Fahrradkonzept wie ein Fahrradverhinderungskonzept“

„Das Fahrradkonzept wirkt für mich eher wie ein Fahrradverhinderungskonzept“, sagte Klimaschutzreferent Michael Fritsch von den Grünen. „Der Fakt ist, wir schieben ständig Sachen auf, um auf das Konzept zu warten.“ Er forderte, „sofort Angebote zu schaffen, die die Leute vom Auto wegbringen“. Er betonte mehrmals: „Wir müssen von dem Gedanken wegkommen, jemanden zu behindern. Wir müssen die Sache von der anderen Seite aus betrachten.“ Nämlich aus der Perspektive der Fahrradfahrer.

Auch Antragsteller Trinkl kann nicht verstehen, warum der Bau der Fahrradstraße aufgeschoben werden soll. „Ich plädiere für eine Sofortumsetzung“, sagte er. Er müsse also gegen den Vorschlag der Verwaltung und somit seinen eigenen Antrag stimmen, wie er irritiert feststellte. Man könne doch schon jetzt – bevor die Erschließungsstraße fertig ist – entsprechende Schilder am Lärchenweg aufstellen, die auf eine Fahrradstraße hinweisen, schlug Trinkl vor.

Das sah die Verwaltung anders. „Eine Fahrradstraße, die nur als solche beschildert ist“, jedoch keine Ausweichmöglichkeit für die Anlieger biete, „macht keinen Sinn“. Und überhaupt seien vor Januar nächsten Jahres „die Schilder eh nicht da“, gab Wanka zu Bedenken. Mit dem Bau der Fahrradstraße werde es daher sowieso auf Anfang 2023 hinauslaufen. Im Herbst sei ohnehin keine Fahrradsaison, weshalb es vertreten werden könne, die Fahrradstraße aufzuschieben, meinte sein Parteikollege Stefan Handl. Er schlug vor, bis zur nächsten Radelsaison zu warten. Woraufhin Thomas Nuber von den Grünen es pflegte anzumerken, dass für ihn „ immer Fahrradsaison“ sei. Im Winter habe er eben Winterreifen.

Wann mit dem Bau der Fahrradstraße begonnen wird, wurde am Schluss der 30-minütigen Diskussion dann doch noch beantwortet. Vage. Die Mitglieder des Verkehrsausschusses beschlossen einstimmig, „umgehend“ mit den Planungen der Fahrradstraße zu beginnen und „sofort“ alle notwendigen Schritte dafür einzuleiten.

Wann das konkret sei? In diesem Jahr, prognostizieren Verkehrsreferent Wanka und die Karlsfelder Verwaltung, werde das trotz sofortiger Bestrebungen auf jeden Fall nichts mehr.

