Landkreis der Nichtschwimmer ‒ Marodes Hallenbad schon wieder dicht

Von: Verena Möckl

13,62 Millionen Euro würde eine Sanierung mit Modernisierung des Karlsfelder Hallenbads kosten. Zu viel, befand der Gemeinderat. © archiv

Damit den Karlsfeldern die Decke ihres Hallenbads nicht wortwörtlich auf den Kopf fällt, ist das Schwimmbad schon wieder dicht. Es droht eine Generation an Kindern, die nicht schwimmen kann. Ein Kommentar

Es klingt wie ein schlechter Witz: Erst schließt der Bürgermeister das Hallenbad, weil es, kurz gesagt, eine Bruchbude ist und sich die Gemeinde eine Sanierung momentan nicht leisten kann. Dann, quasi als Dank, macht der TSV Stefan Kolbe zum Ehrenmitglied – in einer Zeit, die unpassender nicht sein könnte.

Zwei Jahre lang hatte Corona das Hallenbad verriegelt, jetzt der Sanierungsstau. Kein Wettkampftraining, kein Wasserballett, kein Planschen. Nichts. Nada. Niente.

Kein Schwimmunterricht in Karlsfeld

Bitter für Sport- und Freizeitschwimmer, gefährlich für die 500 Kinder, die jährlich aus dem ganzen Landkreis nach Karlsfeld strömen, um Schwimmen zu lernen. Sie in anderen örtlichen Bädern wie in Dachau oder Indersdorf unterzubringen, wird schwierig. Es droht eine ganze Generation an Schulkindern, die nicht richtig schwimmen kann – und das in einem Gebiet, das nur so gespickt ist von Baggerseen und Badestellen.

Erst Corona, jetzt Statikprobleme: Karlsfelder Hallenbad schon wieder geschlossen

Wenn die Gemeinde ihr Hallenbad behalten will, muss sie jetzt kreativ werden. Sie kann natürlich ein drittes Mal auf Zuschüsse vom Bund hoffen. Doch es müssen auch andere Finanzierungskonzepte her. Zum Beispiel die Suche nach privaten Investoren.

Der Gemeinderat könnte auch den abgelehnten SPD-Vorschlag eines interkommunalen Hallenbads, bei dem andere Kommunen sich an der Sanierung beteiligen, überdenken. Kolbe und sein Team haben bis Anfang 2024 Zeit, sich etwas zu überlegen. Dann fällt die Entscheidung, ob Mütterchen Karlsfeld sein Sorgenkind retten oder endgültig aufgeben wird.



