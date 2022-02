Landschaftsschutzgebiet im Krenmoos soll erweitert werden - Leinenpflicht für Hunde

Teilen

Das Karlsfelder Landschaftsschutzgebiet im Krenmoos soll erweitert werden. Strenge Regeln gibt es vor allem für Gassigeher.

Dachau/Karlsfeld – Der Landkreis Dachau möchte das Landschaftsschutzgebiet (LSG) „Amperauen mit Hebertshauser Moos, Inhauser Moos und Krenmoos“ vergrößern. Im Bereich der Gemeinde Karlsfeld soll das LSG um 29,5 Hektar wachsen.

Das haben Umwelt- und Kreisausschuss am Freitag einstimmig beschlossen. Der Kreistag wird Anfang April über den Start des Inschutznahme-Verfahrens entscheiden.

Die Erweiterung des LSG erhält den regionalen Grünzug und schützt die Freiflächen dauerhaft vor Bebauung. Das LSG leistet somit einen wichtigen Beitrag zum Luftaustausch und ordnet die Siedlungsstruktur, wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung erklärt.

Neben der Vergrößerung des Gebietes sollen auch die Kernzonen im Krenmoos erweitert und die Schutzregeln verbessert werden. Die Kernzonen schützen die dort vorkommenden Bodenbrüter, beispielsweise den Kiebitz, und haben eine besondere ökologische Bedeutung:

Neue Regeln

In der Kernzone 1 ist es bereits jetzt im Zeitraum von 1. März bis 31. Juli verboten, Hunde frei laufen zu lassen. Künftig soll dort für Hunde in dieser Zeit eine Kurzleinenpflicht (2 m) gelten. Dies verhindert das Herumstöbern der Hunde an langen Schleppleinen und damit die Störung der Tierwelt während der sehr sensiblen Brut- und Aufzuchtzeit.

Für die Kernzone 2 soll künftig im Zeitraum vom 1. Februar bis 31. Juli ein Betretungsverbot außerhalb des vorhandenen Feldwegs sowie ein Leinenzwang für Hunde gelten. Auch dies schützt die dort vorkommende besonders sensible Tier- und Pflanzenwelt.