Lehrermangel an Grundschulen: Schulleiterin besorgt - „Wie ein Tropfen auf heißem Stein“

Von: Verena Möckl

Prekäre Situation: An der Karlsfelder Grundschule an der Krenmoosstraße mussten wegen des Lehrermangels Förderstunden deutlich reduziert werden. © Norbert Habschied

Auch an den beiden Karlsfelder Grundschulen ist der Lehrermangel zu spüren. In der Krenmoosstraße müssen Quereinsteiger aushelfen und Förderstunden gekürzt werden. Etwas entspannter sieht es bei der Verbandsgrundschule aus.

Karlsfeld – Der Schulstart an den beiden Grundschulen in Karlsfeld ist gelungen. Das teilten die Schulleiterin von der Grundschule an der Krenmoosstraße, Barbara Sparr, und die Rektorin an der Verbandsgrundschule München-Karlsfeld, Ursula Weber, mit. Es hätten sich alle Kinder und Lehrer gut eingefunden.

Schulstart in Karlsfeld: Lehrermangel bereitet Schulleiterinnen an Grundschulen Sorgen

Doch an der Grundschule in der Krenmoosstraße blickt Schulleiterin Barbara Sparr mit Sorge auf das Schuljahr. Wie auch an anderen Schulen bayernweit ist das größte Problem der Lehrermangel. „Es war letztes Jahr schon eng mit der Besetzung, aber dieses Jahr ist es noch enger“, so Sparr.

Die gute Nachricht: Der Pflichtunterricht kann abgedeckt werden. Die schlechte Nachricht: Arbeitsgemeinschaften, die von hauseigenen Lehrern angeboten werden, können nicht mehr stattfinden. Kurse wie Jonglieren, Schulspiel, Volleyball, die es noch vor der Corona-Pandemie gegeben hatte, mussten gestrichen werden.

In anderen Landkreisen ist es noch drastischer. So musste im Landkreis München an Schulen der Sportunterricht gestrichen und sogar Klassen aufgelöst werden.

Es reicht nicht aus, nur Pflichtunterricht anzubieten. Das ist wie ein Tropfen auf heißem Stein.

Auch die Förderstunden mussten stark reduziert werden – um mehr als die Hälfte. An der Grundschule an der Krenmoostraße wird das zum Problem. Denn der Migrationsanteil liegt an Barrs Schule bei 59 Prozent. „Es reicht nicht aus, nur Pflichtunterricht anzubieten. Das ist wie ein Tropfen auf heißem Stein. Wir brauchen die Förderstunden.“

Grundschule in Karlsfeld: Quereinsteiger und gekürzte Förderstunden

Doch die Förderlehrerin, die 28 Stunden in der Woche die Kinder mit Förderbedarf unterstützte, hat sich woanders beworben. Ihre Stelle ist bislang nicht nachbesetzt worden. Es gibt zwar eine Anwärterin. Doch diese befindet sich gerade noch in Ausbildung und könne, so Barr, die Förderlehrerin nicht ersetzen.

45 Lehrerinnen und Lehrer arbeiten derzeit an der Grundschule an der Krenmoosstraße. Darunter befinden sich auch unausgebildete Grundschullehrkräfte.

Schulleiterin Barr hat auf eigene Faust Quereinsteiger akquiriert. Eigentlich sei das nicht ihre Aufgabe, aber ohne die zusätzlichen Lehrkräfte ginge es nicht, sagte sie. Um jede Klasse mit einer Klassleitung zu versorgen, mussten zusätzlich auch Teilzeitkräfte einspringen, die sich eine Klasse teilen.

In diesem Jahr gibt es sechs erste Klassen, eine davon in Ganztag. Insgesamt besuchen 541 Kinder die Grundschule an der Krenmoosstraße – 25 Schülerinnen und Schüler mehr als zum Ende des vergangenen Schuljahrs.

Krankheitsfälle und Schwangerschaften gefährden Unterricht an Karlsfelder Schulen

Noch seien zwar alle Schüler versorgt, doch kritisch werde es, wenn Lehrer wegen Krankheit ausfallen. Dann müsse, so Sparr, improvisiert werden. Einen internen Notfallplan wie in der Grundschule in Hebertshausen gibt es noch nicht.

An der Verbandsgrundschule München-Karlsfeld ist die Lage entspannter. Zwar gibt es auch dort nicht genügend Vollzeit-Klassenlehrer, sodass Schulleiterin Ursula Weber zwei Teilzeitkräfte zusammenspannen müsse, doch Förderstunden mussten nicht gekürzt werden.

Auch in Schongau habe man an der Schule nicht mit dem Lehrermangel zu kämpfen, wie das Schulamt dort mitteilte.

Lage an Verbandsgrundschule in Karlsfeld entspannter

Weber vermutet, dass dies an den Überhangstunden liege. An der Verbandsgrundschule gibt es dieses Jahr viele neue Lehrkräfte, die Vollzeit arbeiten und daher neben dem Klassenunterricht auch Zusatzunterricht anbieten können.

Auch Quereinsteiger kommen an der Karlsfelder Verbandsgrundschule in diesem Schuljahr nicht zum Einsatz. Probleme gebe es erst, so Weber, wenn viele Lehrerinnen schwanger würden. Im vergangenen Schuljahr sei dies der Fall gewesen. „Da haben wir uns auf die Suche nach Quereinsteigern gemacht, um die Ausfälle abzufangen.“

Einen Ausgleich mit externem Personal zwischen den Schulen herzustellen, ist laut Schulamtsleiter Albert Sikora nicht so einfach, da sich die Bewerber doch zumeist sehr bewusst an eine bestimmte Schule wenden. „Ebenso schwierig und ungerecht wäre es aber auch, der Schule mit vielen externen Kräften dann ,echte Lehrer’ abzuziehen.“

Die beiden Schulleiterinnen zeigen sich trotz der Sorgen und der unsicheren Lage aufgrund des Lehrermangels optimistisch für die nächste Zeit. „Wir haben es bisher immer gestemmt“, sagt Sparr, „und schaffen es auch in diesem Jahr“.

