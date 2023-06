Leinen los!

Umzäunte Wiese für die Freiheit der Vierbeiner: Ab sofort dürfen auf der Fläche an der Hochstraße die Hunde ohne Leine herumtollen. © Gemeinde Karlsfeld

Lange haben Karlsfelder Hundebesitzer darauf gewartet, ihr Tier auch mal ohne Leine laufen und toben lassen zu können. Das geht jetzt: auf einer umzäunten Wiese an der Hochstraße.

Karlsfeld – Lang ersehnt und nun ist sie da: die Hundefreifläche in Karlsfeld. Hundebesitzer fragten bei der Verwaltung Karlsfeld immer wieder nach einer Hundewiese, doch lange Zeit konnte keine geeignete Fläche gefunden werden. Nachdem das Thema Ende letzten Jahres wieder intensiver diskutiert wurde, hat sich der neue Umweltbeauftragte Stefan Grimm der Sache angenommen. Die Suche nach Flächen ging erneut los. Schlussendlich ist er auf die Wiese in der Hochstraße gestoßen. Hier können nun auf 2.574 Quadratmetern Hunde ohne Leinen rennen, tollen und spielen.

Gemeinsam mit dem Ordnungsamt hat die Umweltabteilung die sicherheitsrechtlichen Voraussetzungen geprüft. Im Hauptausschuss wurde die Genehmigung eingeholt, der Bauhof hat die Wiese aufbereitet, die Schilder wurden bestellt und angebracht. Neben zwei Eingängen hat die Hundefreifläche auch eine Hundetoilette bekommen. Diese Hundewiese wird in den nächsten Sitzungen noch in die Grünanlagensatzung der Gemeinde mit aufgenommen.

Durch den rasanten Anstieg der gemeindlichen Mitbürger sei laut Gemeinde auch die Zahl der Erholungssuchenden – und damit einhergehend auch die Zahl der Hundebesitzer – gestiegen. Durch den enormen Siedlungsdruck im gesamten Münchner Einzugsbereich werden die Freizeit- und Erholungsflächen im Gemeindegebiet noch zusätzlich von vielen Bürgern aus dem Umland genutzt. Besonders im Sommer ist durch das Hundeverbot am Karlsfelder See der Druck auf andere Freiflächen im Außenbereich besonders groß. Um Konfliktsituationen von Hundebesitzern mit anderen Erholungssuchenden zu vermeiden, ist eine Hundefreifläche mit einem Hundespielplatz daher sinnvoll, so die Gemeinde.

Die Verwaltung wünscht nun viel Freude bei der Nutzung dieser Freifläche für Hunde und bittet alle Hundehalter gegenseitig Rücksicht zu nehmen und die geltenden Regeln einzuhalten. So müssen Hundebesitzer beispielsweise Verunreinigungen selbst beseitigen.

Die Öffnungszeiten der Hundewiese lauten täglich von 8 bis 13 Uhr und von 15 bis 20 Uhr. dn