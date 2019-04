Von einem langen Leben und schönen Locken

Im Jahr 1924 ist Leopoldine Mayr in Dachau geboren, genauer gesagt: in Augustenfeld. „Das gehörte damals zu Karlsfeld“, sagt sie. Seit fast vier Jahren lebt sie im Altenheim Haus Elisabeth in der Rothschwaige, wo sie nun ihren 95. Geburtstag feierte. „Also bin ich jetzt wieder a alte Karlsfelderin.“

Bürgermeister Stefan Kolbe kann das nur erfreut bestätigen. Und er freut sich auch, wie lebhaft und heiter die Jubilarin aus ihrem langen Leben erzählt.

Sie ist in Dachau in die Klosterschule gegangen. Danach machte sie in München eine Lehre als Orthopädie-Schuhmacherin – eher aus der Not heraus, um überhaupt einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Sie kam dann zum „Arbeitsdienst“ unter den Nationalsozialisten ins „Schwäbische“. Zehn Jahre hat sie später ihre Mutter gepflegt. Sie waren sechs Geschwister, fünf Mädchen und ein Bub. Die Mutter hatte „wunderschöne Lockerl“. Leopoldine Mayr fragt den Besuch: „Und wer hat diese Haare geerbt“? Man ahnt es: „Der Sohn.“

Ihr Vater war Tischler. Er sei ein großzügiger Mensch gewesen, Kinder aus der ganzen Nachbarschaft durften im großen Garten spielen. Aber einmal war seine Geduld am Ende: Als sie die Holzlocken, die beim Hobeln anfielen, überall im Garten verstreut hatten. Sie erinnert sich gerne an früher: „Ich habe eine schöne Kindheit gehabt.“ Ihren Mann lernte sie in der Nachbarschaft kennen. Sie waren 65 Jahre verheiratet, im Jahr 2011 ist er gestorben. Tochter Marianne Winkelhofer aus Dachau kommt sie oft besuchen. Ihre Enkelin, der Urenkel und die Urenkelin freuen sich, wenn sie die Oma und Uroma besuchen. Es wird dann gerne gespielt, vorzugsweise „Mensch ärgere Dich nicht.“ Vor allem die männlichem Mitspieler, der Ehemann der Enkelin und der Urenkel, halten offenbar nichts vom Namen des Spiels: „Und wie die sich ärgern!“

Die Zeit vergeht für Frau Mayr wie im Fluge: „Man muss sich wundern, dass mir nicht langweilig wird.“ Dabei ist es eigentlich kein Wunder – bei den Aktivitäten, die sie den Tag über hinlegt. Der Münchner Merkur wird jeden Tag „durchgefieselt“: „Niemand liest so genau und so viel Zeitung wie ich.“ Sie löst Kreuzworträtsel. Sie läuft „leidenschaftlich“ mit ihrem Rollator in der frischen Luft. Und das in einem Tempo, dass die Urenkel sagen: „Oma, Du bist doch nicht auf der Flucht.“ Und wenn sie dann abends trotzdem nicht einschlafen kann, singt sie ein Lied. „Aber ich kann meistens nur eine Strophe.“ Und wenn‘s ganz schlimm kommt, zählt sie nicht Schäfchen, sondern rechnet das Ein-mal-Eins. Vorwärts. Rückwärts braucht‘s dann nimmer: „Auf einmal schlafe ich ein.“ Elfriede Peil