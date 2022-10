Nach Parkplatzabzocke: Lidl knickt vor Kundin ein – doch die bleibt hart

Von: Thomas Zimmerly

Doch nicht zahlen muss eine Karlsfelderin, weil sie zu lang bei Lidl geparkt hat. zim © Zimmerly

Karlsfeld – Lidl ist eingeknickt! Der Discounterriese verneigt sich vor seiner Kundin Evelyn Sommer (75) und erlässt ihr die 50 Euro Vertragsstrafe für zu langes Parken bei der Lidl-Filiale in der Karlsfelder Niebelungenstraße.

„Wir haben Ihr Anliegen durch unseren Fachbereich nochmals prüfen lassen. Gerne teilen wir Ihnen mit, dass wir die Stornierung der genannten Strafzettel veranlasst haben und bitten Sie für die entstandenen Unannehmlichkeiten um Entschuldigung“, heißt es in einem Schreiben von Lidl an die Karlsfelderin.

Lidl erlässt Kundin 50 Euro Gebühr nach Parkzeitüberschreitung

Bei den beiden Strafzettel, von denen Lidl spricht, handelt es sich um Vertragsstrafen in Höhe von jeweils 25 Euro, die Stammkundin Sommer Ende August aufgebrummt bekam, weil sie ihren Nissan in einem Fall eine Stunde und 32 Minuten und im anderen eine Stunde und 46 Minuten auf dem Kundenparkplatz abgestellt hatte. Lidl wiederum hat die Überwachung des Areals per Vertrag an die Parkdepot GmbH überlassen.

Parken bei Lidl: Nach einer Stunde kostenfreiem Parken wird eine Strafe von 20 Euro fällig

Die private Parkraumbewirtschafterin wiederum hat festgelegt, dass Kunden wie Evelyn Sommer eine Stunde lang kostenfrei parken dürfen. Danach wird eine Strafe von 20 Euro fällig, die sich im 30-Minuten-Takt um jeweils 5 Euro erhöht. Um alles zu dokumentieren, greift die Parkdepot auf ein „kamerabasiertes Kennzeichenerfassungssystem zurück.

Rentnerin bezeichnet das Vorgehen von Lidl als Abzocke

Die Vorgehen von Lidl/Parkdepot ist nach Auskunft der Verbraucherzentrale Bayern legal. Sommer hingegen spricht von „Abzocke“ der Kunden. Der Discounter hätte gegenüber der 75-Jährigen nur dann Gnade walten lassen, wenn die Kundin die Einkaufszettel vorlegt. Sommer hat jedoch die Bons nicht mehr. Daraufhin bestanden Lidl/Parkdepot auf Bezahlung.

Lidl-Kundin hat die Strafe bereits bezahlt

„Ich habe den ganzen Quatsch bereits bezahlt“, sagt Sommer, die sich fragt, „wie die sich das jetzt vorstellen. Bekomme ich eine Rückzahlung oder einen Gutschein?“ Auf die Frage, ob nun auch sie Gnade walten lassen wolle und ihre wöchentlichen Großeinkäufe in Zukunft doch wieder bei Lidl tätige, meint sie nur, dass Verneigen nicht reiche. „Die müssen schon einen gewissen Kniefall machen.“ Sie kauft nun woanders ein. Erst wenn man ihr versichere, dass sie von der Parkdepot in Ruhe gelassen werde, könnte sie sich vorstellen, wieder zu Lidl zu gehen.

Die Firma hatte beim Einfordern der Vertragsstrafen unter lediglich 14-tägiger Fristsetzung mit „Mahngebühren“ und „zivilrechtlichen Schritten“ gedroht. Ein derartiges Vorgehen findet Sommer „unverschämt“. „Jeder, der auf den Parkplatz fährt“, sagt sie, „ist doch ein gefundenes Fressen für die!“

