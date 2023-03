MAN erzielt positives Ergebnis

Trotz Krieg und daraus folgender Krise: Die Geschäfte bei MAN laufen wieder gut. © dpa

Gute Nachrichten für das Münchner Traditionsunternehmen MAN: Der Nutzfahrzeughersteller schloss das schwierige Jahr 2022 mit einem operativen Gewinn ab ‒ „dank dem großartigem Einsatz der Mannschaft“, wie der Vorstand betont.

Allach/Karlsfeld – Der Nutzfahrzeughersteller MAN Truck & Bus, dessen Hauptwerk München-Allach an der Landkreisgrenze liegt, schloss das Geschäftsjahr 2022 trotz schwieriger Bedingungen mit einem operativen Verlust von 4 Millionen Euro ab. Bereinigt man das Ergebnis um Sondereffekte, erzielte MAN sogar ein positives operatives Ergebnis von 139 Millionen Euro. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr von 10,9 Milliarden Euro auf 11,3 Milliarden Euro.

Der Nutzfahrzeughersteller hatte auch in seinem Münchner Werk im vergangenen Jahr mit einer Reihe von Herausforderungen zu kämpfen. So gab es im Allacher Werk im ersten Halbjahr 2022 als Folge des Ukrainekrieges und der daraus folgenden Lieferengpässe einen sechswöchigen Produktionsstopp. Dieser war vor allem deswegen notwendig geworden, weil in der Ukraine gefertigte Kabelstränge fehlten. MAN beziffert die Belastungen in direktem Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine auf 130 Millionen Euro. Hinzu kamen weitere Lieferschwierigkeiten, etwa für Halbleiter, als Folge der Corona-Pandemie. Darüber hinaus lief auch im Allacher Werk das MAN-Restrukturierungsprogramm weiter. Dabei wurde Personal durch Frühverrentungen und freiwillig angenommene Abfindungen abgebaut.

Personalabbau seiplanmäßig verlaufen

Wie viele Stellen in München-Allach im letzten Jahr konkret abgebaut wurden, wollte ein MAN-Sprecher auf Anfrage der Dachauer Nachrichten nicht beantworten. Jedoch sei der Personalabbau „planmäßig verlaufen“.

Der Sprecher betonte jedoch auch, dass die Restrukturierungsmaßnahmen auch Investitionen in die Fertigung von elektrobetriebenen Lastwägen beinhalten. So solle die Serienproduktion der elektrobetriebenen Lastwägen Anfang 2024 im Werk München-Allachs starten. Ab diesem Zeitpunkt würden dann dieselbetriebene und Elektro-Fahrzeuge auf einem Band hergestellt werden, so der Sprecher. Dafür werde bereits jetzt das Allacher Werk umgebaut und Platz geschaffen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Produktion für die geschult, um die veränderten Produktionsanforderungen der Elektromobilität bewältigen zu können. Da in den neuen Fahrzeugen Hochvolt-Technologien verbaut werden, werde in den Schulungen auch Sicherheitsaspekte intensiv gelehrt.

Aufgrund der Neuausrichtung der Produktion hin zu Elektromobilität und des weitgehend abgeschossenen Personalabbaus sei die Stimmung im Allacher Werk gut, so der Sprecher. Auch die neue Vorständin für Finanzen, IT und Recht der MAN Truck & Bus SE, Inka Koljonen, äußert sich zuversichtlich in Bezug auf das neue Geschäftsjahr: „In einem wirklich turbulenten Geschäftsjahr, das von zahlreichen Herausforderungen wie beispielsweise der Corona-Pandemie, dem Ukrainekrieg und gesamtwirtschaftlichen Verwerfungen wie einer hohen Inflation geprägt war, ist es uns dank größter Anstrengungen und strenger Kostendisziplin gelungen, auf einer bereinigten Basis einen operativen Gewinn zu erwirtschaften. Dies ist dem großartigen Einsatz der gesamten Mannschaft zu verdanken. Daher gehen wir mit großer Zuversicht in das neue Geschäftsjahr, in dem wir unsere schon 2021 begonnene Restrukturierung weitgehend abschließen wollen“, erklärte Koljonen. Bernhard Hirsch