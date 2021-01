MAN-Impfmobil ist startbereit

Corona-Einsatz in den Landkreisen Dachau und Bruck

von Thomas Leichsenring schließen

München/Karlsfeld – MAN Truck & Bus hat gestern vor dem Truck Forum am Standort München sein Impfmobil vorgestellt. Es wird in den Landkreisen Dachau und Fürstenfeldbruck unterwegs sein. Bis zu 100 Corona-Impfungen sind pro Tag möglich.

Dr. Oliver Breitkopf, Leitender MAN-Betriebsarzt am Standort München, hat das Konzept gemeinsam mit Fachleuten aus den beiden Landkreisen entwickelt und umgesetzt. Das Impfmobil bietet Kühlboxen, Notfallausrüstung und Platz für bis zu sechs Personen.

MAN stellt das Fahrzeug Organisationen wie dem BRK zur Verfügung, der Lkw-Bauer kann es in Spitzenzeiten aber auch mit Fachpersonal aus dem eigenen werkärztlichen Dienst zum Einsatz schicken. Matthias Skrypczak, Leiter des Fürstenfeldbrucker Corona-Impfzentrums, ist begeistert: „Wir sind dankbar für diese personelle und logistische Unterstützung.“

Das Impfmobil ist startbereit. Es soll unter anderem Altenheime, Pflegedienste, Flüchtlingsunterkünfte und auch abgeschiedene Weiler anfahren. Die Einsatzplanung muss noch von den Verantwortlichen beider Landkreise abgesprochen werden, wie Skrypczak gestern mitteilte.

Vor zwei Wochen hatte MAN schon sein Corona-Testmobil vorgestellt (wir berichteten). Mit dem Impfmobil wolle der Konzern nun auch die dezentralen nationalen Impfstrategie unterstützen, sagte MAN-Sprecher Dennis Affeld.

Experten betonen immer wieder, wie wichtig es ist, nicht nur in den Zentren zu impfen. Gerade Angehörige der Hauptrisikogruppe der über 80-Jährigen sind häufig in ihrer Mobilität eingeschränkt. Für sie ist es schwer, zu einem Impfzentrum zu kommen, erst recht, wenn es sich dieses nicht in ihrem Wohnort befindet.

Das Impfmobil ist ein batterieelektrisches Fahrzeug, es fährt komplett emissionsfrei. Die Reichweite einer Batterieladung beträgt 120 bis 140 Kilometer.

THOMAS LEICHSENRING