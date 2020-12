Noch keine Klarheit wegen des Stellenabbaus: MAN verhandelt zwischen den Jahren weiter

Für die Mitarbeiter von MAN gibt es noch keine Klarheit. Betriebsrat und Unternehmensleitung stehen weiter in Verhandlung, was den geplanten Stellenabbau angeht.

Karlsfeld/Ludwigsfeld – Für die Beschäftigten im MAN-Werk Ludwigsfeld gibt es vor den Weihnachtstagen keine Klarheit, wie es in Bezug auf den geplanten Stellenabbau weitergeht. Jedoch seien die Verhandlungen zwischen Unternehmensleitung und Betriebsrat wieder aufgenommen worden. Es werde auch zwischen den Jahren weiterverhandelt, teilte ein MAN-Sprecher auf Nachfrage der Dachauer Nachrichten mit.

Ziel sei es, zu Beginn des neuen Jahres zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen. Darüber seien auch die Mitarbeiter in einer gemeinsamen Weihnachtsbotschaft von Vorstand und Betriebsrat informiert worden, so der Sprecher.

Zu den in den zurückliegenden Wochen genannten Gerüchten, dass betriebsbedingte Kündigungen vom Tisch seien, wollte sich der Sprecher auch auf Nachfrage nicht äußern. Der MAN-Vorstand hatte ja angekündigt, 3000 von circa 9000 Stellen am MAN-Stammwerk in München abbauen zu wollen.

Die aktuellen Finanzzahlen des Unternehmens erhöhen den Druck hinsichtlich Kosteneinsparungen. So erzielte die für das Lkw- und Busgeschäft zuständige Einheit MAN Truck & Bus in den ersten neun Monaten des Jahres 2020 einen Absatz von 53 500 Fahrzeugen, im Vorjahreszeitraum waren es noch 76 500 Fahrzeuge gewesen, die verkauft wurden. Das entspricht einem Minus von 30 Prozent.

Der Umsatz sank um 18 Prozent auf 6,6 (Vorjahr 8,0) Milliarden Euro. Dies hat einen operativen Verlust von 414 Millionen Euro zur Folge. Das Schwesterunternehmen Scania erzielte trotz Absatz- und Umsatzrückgang im gleichen Zeitraum einen Gewinn von 419 Millionen Euro

