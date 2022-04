Stillstand bei MAN: Ukraine-Krieg legt Lkw-Produktion lahm - Mitarbeiter bangen - Vorstand verzichtet auf Gehalt

MAN steckt wieder in Schwierigkeiten (Symbolbild). © Peter Kneffel / dpa

Der Lkw-Bauer MAN ist in die nächste Krise gerutscht. Nach Corona und Chipmangel ist es jetzt der Ukraine-Krieg, der sich massiv aufs Unternehmen auswirkt.

Dachau/Karlsfeld-Ludwigsfeld – Nach der Coronakrise kam die Chipkrise. Und jetzt zwingt der Ukrainekrieg rund 3500 Beschäftigte des Lastwagenherstellers MAN in Kurzarbeit. Seit 14. März ist es zu einem Stillstand im Werk in Ludwigsfeld gekommen. Dieses Mal scheint die Lage dramatisch zu sein.

Im Frühjahr 2020 waren es Corona und der Lockdown, die den Lastwagenhersteller MAN zur Kurzarbeit zwangen. Dann, im Januar 2021, kam der Mangel an Speicherchips, aufgrund dessen das Werk herunterfahren und die Arbeiter nach Hause geschickt werden mussten. Und jetzt, ein Jahr später, ist es der Ukrainekrieg.

Kurzarbeit im MAN-Stammwerk an der Dachauer Landkreisgrenze

Etwa 3500 Beschäftigte im Stammwerk des Autobauers in Ludwigsfeld arbeiten in der Produktion und in produktionsnahen Bereichen, für fast alle von ihnen wurde jetzt die Kurzarbeit verlängert. Neu ist, dass ab dem 14. März auch Mitarbeiter in der Verwaltung in erheblichem Maße von Kurzarbeit betroffen sind.

Kurzarbeit bei MAN: Lkw-Bauer leidet wirtschaftlich unter Ukraine-Krieg

Der Krieg in der Ukraine führt bei MAN Truck & Bus zu massiven Versorgungslücken bei Lkw-Kabelsträngen, in deren Folge es seit 14. März zu einem Stillstand im Lkw-Werk München gekommen ist. Wie ein MAN-Sprecher auf Anfrage der Dachauer Nachrichten mitteilte, sind die Mitarbeiter der Produktion deswegen für ihre komplette Arbeitszeit in Kurzarbeit, bei Mitarbeitern in der Verwaltung seien ein bis mehrere Tage Kurzarbeit angekündigt.

Wie viele Mitarbeiter in den Verwaltungsbereichen betroffen sind, konnte der Sprecher nicht sagen. MAN könne auch nicht vorhersagen, wie lange die Kurzarbeit andauern werde.

MAN-Werk in Karlsfeld: Mehrwöchiger Ausfall von Lkw-Produktion droht

Die Lieferanten der Kabelstränge könnten an ihren ukrainischen Standorten nicht oder nur sehr eingeschränkt produzieren. Damit drohe zumindest ein mehrwöchiger Ausfall der Lkw-Produktion und eine deutliche Einschränkung der Fertigung im zweiten Quartal. MAN sei zwar im Austausch mit seinen Zulieferern und prüfe altnative Produktionsstandorte für die durchaus anspruchsvolle Fertigung von Kabelsträngen. Jedoch würde der Aufbau neuer Produktionskapazitäten, die Beschaffung der Maschinen und die Schulung von Mitarbeitern mehrere Monate in Anspruch nehmen.

Vorstand und Betriebsrat haben sich, so der Sprecher gegenüber den Dachauer Nachrichten, darauf geeinigt, dass das vom Staat gezahlte Kurzarbeitergeld von MAN auf 80 Prozent des Lohnniveaus aufgestockt werde. MAN versuche dadurch, die finanziellen Einbußen der Mitarbeiter zumindest teilweise abzufedern.

Kurzarbeit bei MAN: 8000 Mitarbeiter bei Lkw-Werk bangen

Als „Zeichen der Solidarität mit der Belegschaft“ werde auch der MAN-Vorstand „aufgrund der dramatischen Entwicklung in den nächsten drei Monaten in einem erheblichen Maß auf Gehalt verzichten“, erklärte Alexander Vlaskamp, Vorstandsvorsitzender der MAN Truck & Bus.

Da das Unternehmen aufgrund der aktuellen Entwicklungen die vereinbarten Lieferfristen für Lkw nicht einhalten könne, habe MAN seinen Kunden eine Auftragsstornierung angeboten. Gleichzeitig werde ihnen die Möglichkeit einer Bestellung zu neuen Konditionen eingeräumt, so der MAN-Sprecher.

Insgesamt arbeiten etwa 8000 Mitarbeiter im MAN-Stammwerk an der Landkreisgrenze. Die Stimmung, so berichten Mitarbeiter den Dachauer Nachrichten, sei angespannt. Viele machen sich Sorgen.

Bernhard Hirsch