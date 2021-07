Es war mehr als eine Hausaufgabe

Ob Hundertwasser oder Aquarell: In ihren künstlerischen Versionen von Muro Lucano haben die Schülerinnen und Schüler auch spezielle Stile einfließen lassen.

1000 Schüler beteiligen sich an Malwettbewerb zum Partnerschaftsjubiläum in Karlsfeld

Von Miriam Kohr schließen

Karlsfeld - Rund 1000 Kinder haben sich Karlsfelds Partnerstadt Muro Lucano vorgestellt und ihre Version in einem Bild festgehalten. Grund war der Malwettbewerb der Gemeinde, den sie zum zehnjährigen Städtepartnerschafts-Jubiläum ausgeschrieben hatte.

VON MIRIAM KOHR

Dass beide Grundschulen mit allen Klassen sowie weitere Kinder mitmachen würden, hat am Anfang niemand gedacht. So werden einige der Ergebnisse jetzt nicht im Bürgertreff, sondern ab heute in der Galerie beim Karlsfelder Kunstkreis ausgestellt.

„Es hat uns sehr überrascht, dass sich viele sehr viel Mühe gemacht und sich richtig Gedanken gemacht haben, wie die Stadt aussehen könnte“, sagte Klaus-Peter Kühne. „Bei vielen war es nicht einfach eine Hausaufgabe, die man schnell widerwillig abarbeitet, sondern man erkennt, den meisten hat es richtig Spaß gemacht.“

Der Vorsitzende des Kunstkreises war mit zwei weiteren Mitgliedern des Kunstvereins, den beiden Grundschuldirektorinnen sowie dem zweiten Bürgermeister Stefan Handl, Kulturreferentin Ingrid Brünich und Konstantina Andriotis von der Gemeinde, in der Jury.

Nachdem klar war, dass sehr viele Einsendungen zusammen kommen, entschied die Jury außerdem, für jede Klassenstufen erste bis dritte Plätze zu vergeben. „Wir saßen insgesamt acht Stunden zusammen und haben beraten“, sagte Kühne. „Wir waren erstaunt, wie viele richtig gute Sachen dabei waren.“

Die Jurymitglieder lobten neben der großen Anzahl an Bildern auch die Mühe, welche sich die Kinder gegeben hatten.

Vier Stunden hat der Kunstkreis schließlich benötigt, um eine Auswahl der Bilder in die Galerie zu hängen. „Die Hängung war eine Herausforderung“, bestätigt Kühne. 1000 Reiszwecken seien im Vorfeld bestellt worden. Nun zieren genau 197 Bilder die Räumlichkeiten der Kunstkreis-Galerie.

Für alle Kinder, deren Bilder es in die Galerie geschafft haben, spendierte die Gemeinde zwei Kugeln Eis. Die jeweiligen Jahrgangsstufen-Gewinner, die sich auf weitere Preise freuen dürfen, werden am heutigen Freitag bei der Vernissage bekannt gegeben.

Vernissage

Die Ausstellung des Malwettbewerbs zum Partnerschaftsjubiläum wird heute in der Galerie Kunstwerkstatt um 16 Uhr mit einer Vernissage eröffnet. Die Ausstellung ist auch am Samstag, 3. Juli, Sonntag, 4. Juli, sowie am Samstag, 10. Juli, und Sonntag, 11. Juli, jeweils von 14 bis 18 Uhr zu besichtigen.