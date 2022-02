Karlsfelder Mietpreise ermittelt: Mietspiegel ist aktualisiert

Von: Thomas Leichsenring

Teilen

Der qualifizierte Mietspiegel für die Gemeinde Karlsfeld ist aktualisiert worden. Demnach stieg die durchschnittliche Nettobasismiete im Vergleich zum Mietspiegel des Jahres 2020 von 11,54 auf 12,62 Euro pro Quadratmeter. © Dieter Assmann/DPA

Der qualifizierte Mietspiegel für die Gemeinde Karlsfeld ist aktualisiert worden. Demnach stieg die durchschnittliche Nettobasismiete im Vergleich zum Mietspiegel des Jahres 2020 von 11,54 auf 12,62 Euro pro Quadratmeter.

Karlsfeld – Erstmals wurde 1997 in Karlsfeld ein Mietspiegel erstellt. Der Mietspiegel wird alle zwei Jahre fortgeschrieben. Jetzt wurde der qualifizierte Mietspiegel für die Gemeinde Karlsfeld wieder aktualisiert. Demnach stieg die durchschnittliche Nettobasismiete im Vergleich zum Mietspiegel des Jahres 2020 von 11,54 auf 12,62 Euro pro Quadratmeter – unabhängig von Wohnfläche und Baujahr.

Der qualifizierte Mietspiegel für die Gemeinde Karlsfeld ist aktualisiert worden

Seit es den Mietspiegel in Karlsfeld gibt, ging die Zahl der Auseinandersetzungen über die Miethöhe zwischen Vermietern und Mietern nachweislich zurück. „Qualifiziert“ bedeutet, dass der Mietspiegel anhand von wissenschaftlich anerkannten Methoden erstellt wird. Das ALP Institut aus Hamburg tat dies im Auftrag der Gemeinde Karlsfeld. Mieter und Vermieter wurden befragt. Bei der Ermittlung der durchschnittlichen Nettomiete werden neben Baujahr und Größe der Wohnung auch Kriterien wie Wohnlage, Sanitärausstattung und Modernisierungsmaßnahmen berücksichtigt.

2018 kam Karlsfeld über Bayerns Grenzen hinaus in die Schlagzeilen: Nirgendwo in Deutschland war die Bestandsmiete im Durchschnitt höher, nicht in München, nicht in Berlin. Allerdings: Verglichen wurden nur Städte und Gemeinden mit Mietspiegel, zudem wurden Bestandsmieten ermittelt. Dass Karlsfeld bei Mieten teuerste Kommune Deutschlands sein soll, ist demnach eher zweifelhaft. Das unterstrich auch Johannes Promann vom ALP Institut am Dienstagabend bei der Vorstellung des neuen Mietspiegels im Hauptausschuss des Gemeinderats: „Wenn Sie in Karlsfeld jetzt neu mieten, zahlen Sie mehr als die 12,62 Euro.“

Ausgenommen sind zum Beispiel Sozialwohnungen, Wohnungen in Altenheimen und Ferienwohnungen.

Der Mietspiegel gilt nur für nicht preisgebundene Mietwohnungen des frei finanzierten Wohnungsbaus. Ausgenommen sind zum Beispiel Sozialwohnungen, Wohnungen in Altenheimen und Ferienwohnungen.

„Das Instrument Mietspiegel hat sich bewährt“, sagt der Karlsfelder Bürgermeister Stefan Kolbe, er leiste einen „Beitrag zum vernünftigen Umgang zwischen Vermietern und Mietern“.