Mini-Brezen gingen weg wie warme Semmeln

Scheckübergabe: Schirmherrin Gabriele Piller, Bürgermeister Stefan Kolbe, Charide von der Ahe sowie Franz, Ines, Robert und Diana Piller (v.l.). © Gemeinde Karlsfeld

Sammeln für das Spielmobil: Bäckerei Piller übergibt an die Gemeinde Karlsfeld einen Scheck über 3000 Euro

Karlsfeld – „Wir waren so überrascht, wie viele mitgemacht haben.“ Diana Piller und ihre Familie sind „ganz überwältigt“ von dem Echo, das ihre Aktion ausgelöst hat. Die Mini-Brezen gingen weg wie die berühmten warmen Semmeln. Insgesamt brachte der Verkauf vom 1. bis zum 18. Februar 2.323,50 Euro ein. Zusätzlich wurden 165 Euro in einer Extra- Box gespendet. Damit daraus eine schöne runde Summe wurde, legte die Familie Piller noch 511,50 Euro drauf. Jetzt übergaben sie den Gesamterlös von 3000 Euro für das Spielmobil an die, die die ganze Spendenaktion angestoßen hatte: Sozialpädagogin Charide Christin von der Ahe.

Ihr Chef Bürgermeister Stefan Kolbe bedankte sich für so viel Engagement und war beeindruckt von der Idee und der Umsetzung des ganzen Teams der Bäckerei Piller. Zum Erfolg der Mini-Brezen Aktion hatten Einzelne, Vereine, Gruppen durch den Kauf der Kleinstbrezen á 75 Cent beigetragen. „Kindergärten und Schulen waren dabei“, berichtet die Familie Piller. So hatte die Verbandsgrundschule zum Halbjahreszeugnis allen Schülerinnen und Schüler eine Breze spendiert, auf Initiative von Rektorin Ursula Weber. „Das ist doch toll, wenn die Kinder dadurch auch einen Bezug zum Spielmobil haben.“ Nach dem Motto: „Da steckt auch meine Breze drin.“

Für einen Run auf das Gebäck hatte zum Wochenende noch ein Beitrag von Radio Arabella gesorgt und nicht nur Einheimische in die Bäckerei gelockt.

Wie berichtet, will die Jugendarbeit der Gemeinde Karlsfeld ein Spielmobil anschaffen, das an unterschiedlichen Plätzen in Karlsfeld Station macht. Das Spielmobil ist mit bis zu 60 Spielobjekten bestückt. Die Spiele sind für Kinder und Jugendliche von fünf bis 14 Jahren konzipiert. Das Mobil kostet rund 10 000 Euro. Aufgrund der großen Spendenbereitschaft in Karlsfeld dürfte einer Anschaffung nichts mehr im Wege stehen. Denn schon vor wenigen Tagen waren die 10 000 Euro weitgehend beisammen.

Elfriede Peil