Schlechte Nachricht für die Kinder: Mini-Karlsfeld erneut abgesagt

Zu wenig Vorbereitungszeit, zu viele Auflagen

Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, kann Mini-Karlsfeld auch 2021 nicht stattfinden. Durch die permanenten Änderungen der Pandemieauflagen sei es nicht möglich gewesen, frühzeitig mit einer geeigneten Planung zu starten.

Karlsfeld ‒ Der Arbeitsaufwand für das Projekt sei zum jetzigen Zeitpunkt zu groß, hieß es zur Begründung der Absage. Darüber hinaus falle mit der Umsetzung von Mini-Karlsfeld Arbeitskraft für die Arbeit mit den Jugendlichen weg.

„In normalen Jahren ist dies nicht so ins Gewicht gefallen, da die Jugendlichen das ganze Jahr im Jugendhaus sein konnten“, schreibt die Gemeindliche Jugendarbeit. Durch die Lockdowns habe sich dies 2020 und 2021 anders dargestellt. Über sieben Monate lang konnte das Jugendhaus seine Türen für ihr Hauptklientel nicht öffnen. „Mit dem Ergebnis, dass ganz viel Arbeit nachgeholt werden muss. Arbeit an der Bindung, am Miteinander, an der sozialen Kompetenz und vielem mehr.“

Unabhängig von Mini-Karlsfeld werde es ein schönes Aktionsprogramm für die Teenies und Jugendlichen in Karlsfeld geben. Alle Infos werden zeitnah über die Tagespresse, Instagram und Tik-Tok veröffentlicht. dn