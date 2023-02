Mit Sabine Ehmann „aus Spaß“ lernen

Stolz ist Sabine Ehmann auf ihr Kinderbuch „Bella Einhorn in der Krippe“. © ep

Sabine Ehmann hat das Unternehmen „Big Hug Kids“ in Karlsfeld gegründet. Es steht für spielerische Förderung von Kindern.

Karlsfeld – Auf Neuanfang scheint Sabine Ehmann spezialisiert zu sein. Wenn die 40-Jährige Germanistin, Yogalehrerin und Kinderbuchautorin aus ihrem bisherigen Leben erzählt, ist man nicht nur überrascht von ihren vielen Talenten. Sondern auch von der Energie, mit der sie sich immer wieder neu orientiert hat.

Jüngster Coup: Sie gründete ihr eigenes Unternehmen, das Start-Up „Big Hug Kids“ in ihrem Wohnsitz Karlsfeld. Da war sie im Juli 2022 von einem fünfjährigen Aufenthalt aus den USA zurückgekehrt und schwuppdiwupp erfüllte sie sich diesen Traum. „Big Hug“ heißt dicke Umarmung und steht für die spielerische Förderung von Kindern, ganzheitlich, also sozial, geistig und körperlich. Und das immer unter dem Leitsatz „aus Spaß lernen“.

In ihrem jungen Ein-Frau-Unternehmen hat sie in kürzester Zeit das Kinderbuch „Bella Einhorn in der Krippe“ mit dem dazugehörigen Kinderlied „Einhorn in der Krippe“ produziert. Dazu kommen Online-Yoga-Videos für Kinder ab vier Jahren, Yoga-Konzeptionen und Programme für Schulen und Sportvereine. Herausforderungen sind offensichtlich für Sabine Ehmann ein Lebenselexier.

Auch als sie 2017 mit Ehemann und ihren zwei kleinen Töchtern nach Greenville in South Caroline zog, suchte sie in der neuen Umgebung neue Aktivitäten. Und fand sie. Sie machte Ausbildungen zur Yogalehrerin und zur speziellen Kinderyogalehrerin und unterrichtete später in Yogastudios, Kindergärten und Schulen das Fach Kinderyoga ebenso wie musikalische Frühförderung. „Ich liebe Musik, Tanz und Bewegung“, sagt sie.

Vielleicht liegt die Wurzel von Sabine Ehmanns Neu-Anfang-Energie in ihrer Kindheit. Sie ist in Cottbus in Brandenburg geboren und erzählt: „Zwei Jahre vor der Wende ist meine Mutter mit mir und meinen Geschwistern nach München gezogen.“ Sie war sechs, als sie in einer anderen Welt ankam und heimisch wurde.

Schule, Abitur, Studium der Germanistik, mit den Nebenfächern Entwicklungspsychologie und Politik. Aber sie landete dann nicht in einer dieser Disziplinen, sondern beim Marketing und Vertrieb eines pharmazeutischen Betriebs. In Praktikum beim Fernsehsender N24 lernte sie, Videos herzustellen. „Ich schneide sie auch alle selber.“

Mit ihren nächsten Projekten möchte sie in Ganztagsklassen kleine Yoga-Einheiten anbieten: „Zur Entspannung, aber auch, um in Bewegung zu kommen.“ Und ganz konkret gibt es im April beim TSV Karlsfeld einen Kinder-Yoga-Kurs. Das ist dann wieder so ein Neuanfang.

Elfriede Peil

