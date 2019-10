Mitglieder der Korneliuskirche Karlsfeld organisieren Benefizkonzert „Voices for Future“

Am 19. Oktober findet in der Karlsfelder Korneliuskirche ein ganz besonderes Konzert statt: Inspiriert von der Fridays-for-Future-Bewegung organisieren Gemeindemitglieder ein „Voices-for-Future“-Konzert!

Ihre Tochter will Make-Up selbst herstellen, ihr Sohn keine Kleider aus Bangladesh: Anita Bartling (54) aus Karlsfeld wird täglich mit dem Thema Umweltschutz konfrontiert – unter anderem durch ihre drei Kinder; sie sind 14, 16 und 20. Auch in ihrer Gemeinde, der Korneliuskirche Karlsfeld, wurde über die Schüler-Umweltbewegung Fridays for Future (FFF) diskutiert. Und daraus wurde die Idee für ein Klimakonzert mit den Kirchenchören. Motto: „Voices for Future.“

Und so kam es dazu: „Seit Anfang des Jahres haben wir in unserer Kirchengemeinde über Fridays for Future diskutiert – natürlich auch polarisiert: Dürfen die Kinder überhaupt zum Streiken gehen?“, erzählt Bartling. Aber es fanden sich auch Sympathisanten für die jungen Klimaschützer. Eine Gruppe aus elf erwachsenen Gemeindemitgliedern schloss sich zusammen und plante, ein Klimakonzert auf die Beine zu stellen. „Wir haben uns gedacht, okay wir lieben das Singen und hatten auch schon einige Lieder im Kopf, die zum Thema Umweltschutz und Schöpfung bewahren passen“, sagte Bartling am gestrigen Dienstag bei einem Pressegespräch.

Auftreten werden der Karlsfelder Singkreis sowie der Gospel- und der Jugendchor der Korneliuskirche. „Zu hören sind Gospels und kirchliche Musik, aber auch Michael Jackson, Leonard Cohen oder aktuelle Musik aus dem Radio“, so die Initiatorin. Neben den Chorauftritten gibt es Wortbeiträge von den Jugendlichen der Gemeinde.

Im Mittelpunkt des ersten Umwelt-Konzerts steht das Thema Plastik. „Warum haben wir so viel Plastik in unserem Leben? Und wie können wir es vermeiden?“, sagt Bartling und: „Was kann jeder Einzelne jeden Tag für den Klimaschutz tun?“ Sie verrät: „Unsere Jugendliche werden mit den Besuchern zum Beispiel ihren ökologischen Fußabdruck berechnen“, also wie viel Fläche auf der Erde ist nötig, um den Lebensstil des Einzelnen zu ermöglichen.

Auch Konzert-Mitorganisator Eckart Moj (78) wird einen Vortrag über die Geschichte von Kunststoff halten. Er hat jahrelang als Vertriebsleiter in einer Textilfabrik unter anderem in Augsburg gearbeitet: „Die Kunststoffsynthetik hat sich durch mein ganzes Leben gezogen“, sagt er und: „Jetzt sagt einem die Jugend, was man falsch gemacht hat und wie man es ändern sollte.“ Er wolle ein Teil der Initiative sein.

Zu den Mitplanern von „Voices for Future“ gehören außerdem Mitglieder von Bund Naturschutz und Bündnis für Karlsfeld wie Adrian Heim und Marco Brandstetter. Auch Karola Bühler plant mit, sie veranstaltete für die Senioren der Korneliuskirche bereits einen Nachmittag zu Thema Mülltrennung.

Anita Bartling: „Das Konzert soll nicht abgehakt sein, wenn man nach Hause kommt. Wir wollen in Zukunft verschiedene Aktionen machen, angelehnt an das Ramadama Sauberes Karlsfeld.“

Nach dem Konzert gibt es übrigens ein kleines Geschenk zum Thema Plastikvermeidung: „Dafür hat eine Karlsfelder Familie in den vergangenen Monaten viel zugeschnitten und genäht.“ Und im Gemeindesaal gibt es dann Raum für Gespräche, dort werden auch Bücher über das umweltfreundliche Kochen verschenkt.

Der Eintritt zum Konzert ist kostenlos, die Spenden gehen an Fridays for Future Dachau. Anita Bartling: „Wir wollten eine lokale Organisation unterstützen, die sich für den Klimaschutz einsetzt.“

Das Konzert

„Voices for Future“ findet am Samstag, 19. Oktober, um 17 Uhr in der Korneliuskirche Karlsfeld statt. Der Eintritt ist frei.