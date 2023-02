Große Solidarität mit der Türkei: Mittelschule Karlsfeld sammelt Hilfsgüter für Erdbebenopfer

Tüten, Kartons und Taschen voller Hilfsgüter sammelten die Karlsfelder Mittelschülerinnen und Mittelschüler für die Menschen, die von dem Erdbeben in der Türkei betroffen sind. © mittelschule karlsfeld

Kinder, Jugendliche und Lehrkräfte der Mittelschule Karlsfeld haben zahlreiche Hilfsgüter für die Erdbebenopfer in der Türkei gesammelt.

Karlsfeld – Das Erdbeben in der Türkei und in Syrien hat auch die Schülerinnen und Schüler und die Lehrkräfte an der Mittelschule Karlsfeld zum Helfen veranlasst. „Nachdem wir davon erfahren haben, beschlossen wir in einer Eil-Konferenz der Schülermitverantwortung, dass wir hier handeln und unterstützen müssen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. „Über unser Onlineportal und unsere Klassensprecherinnen und Klassensprecher haben wir einen großen Spendenaufruf gestartet. Bereits am nächsten Tag stapelten sich die Kisten im SMV-Zimmer, so groß war die Spendenbereitschaft.“

Innerhalb von wenigen Tagen sei viel gebracht worden: Kleidung, Decken, Hygieneartikel, Konserven, Babynahrung. Und zwar nicht nur von den Schülerinnen und Schülern, sondern auch von Bürgern aus ganz Karlsfeld.

Die Spenden wurden in Kartons verpackt und von außen auf deutsch, türkisch und arabisch beschriftet. Eine Dachauer Firma, die Mittelschullehrerin Mihrican Sevinc ausfindig gemacht hatte, holte die ganzen Sachspenden mit vier Sprintern ab. „Diese Woche wird alles von ihnen in die Türkei gebracht und dort verteilt“, so die Schule, die sich herzlich bei allen, die gespendet haben, bedankt.

Am heutigen Freitag gibt es durch die Mittelschule wieder eine Gelegenheit, zu helfen: Die SMV backt Muffins und verkauft sie. „Die eingenommenen Gelder wollen an die Erdbebenopfer spenden“, heißt es. In der Karlsfelder Mitte ab 11.30 Uhr kann man sie erwerben, voraussichtlich bis 13 Uhr. Elfriede Peil