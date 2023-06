Monika Fuchs-Warmhold gibt Leitung des Vivaldi-Orchesters ab: Jetzt Tickets für Abschiedskonzert kaufen!

Teilen

„Monika“ lautet der Titel des Abschiedskonzerts von Monika Fuchs-Warmhold. Foto: privat © privat

Monika Fuchs-Warmhold hört auf. Die Gründerin des Vivaldi-Orchesters gibt ihren Taktstock ab. Zum Abschluss wird noch einmal mit einem großen Konzert am 24. Juni gefeiert. Tickets gibt es ab sofort im Vorverkauf.

Karlsfeld – Monika Fuchs-Warmhold gibt die Leitung des Vivaldi-Orchesters zum August ab (wir haben berichtet). Wer ihr nachfolgt, steht noch nicht fest. Eine Arbeitsgruppe aus dem Orchester ist mit der Suche beauftragt. Am Ende entscheidet das gesamte Team darüber, wer es wird. In diesem Sommer möchte sich Monika Fuchs-Warmhold nun gebührend von „ihrem“ Karlsfelder Publikum verabschieden. Am Samstag, 24. Juni, findet ein Konzert im Bürgerhaus Karlsfeld statt mit dem Titel: „Monika“.

Sie verzaubert seit Jahren mit ihren Bewegungen des Taktstocks ganze Säle

Monika Fuchs-Warmhold kann stolz auf ihr Lebenswerk blicken. Aus dem Nichts hat sie einen Verein mit 100 Mitgliedern und zeitweise drei Orchestern geschaffen, die noch dazu über die Landesgrenzen hinaus erfolgreich sind. „Am 24. Juni kann sie noch einmal spüren, wie sie durch die Bewegungen ihres Taktstocks den Saal verzaubert. Temperamentvolle Rhythmen, gefühlvolle Melodien, die ganze Bandbreite der Musik, dafür sind die Konzerte der Vivaldis bekannt und berühmt. Noch einmal ein Konzert mit dem Vivaldi-Orchester unter der Leitung von Monika Fuchs-Warmhold. Diese einmalige Chance sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Orchesters.

Abwechslungsreiches Programm zum Abschluss mit Konzert „Monika“

Zum Abschied hat Monika Fuchs-Warmhold ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Neben alter Musik vom Namenspatron Antonio Vivaldi sowie dem englischen Barockkomponisten John Baston erwarten die Zuhörer auch die bombastischen Klänge der Sinfonia Parnassus von Hiro Fujikake und ein zeitgenössisches Stück des jungen saarländischen Komponisten Andreas Lorson. Für abwechslungsreiche Klänge sorgen ein Konzert für Cembalo, Pauken und Zupforchester von Gustav Gunsenheimer und eine gefühlvolle Bühnenmusik von Timotheos Arvanitakis. Eröffnet wird das Konzert nach alter Tradition von dem Vivaldi-Jugend-Orchester.

Karten nun im Vorverkauf

Das Konzert beginnt um 19, Einlass ist ab 18 Uhr. Der Vorverkauf läuft über www. muenchenticket.de. Restkarten an der Abendkasse. Weitere Infos unter www.vivaldi-orchester-karlsfeld.de.

VON ELFRIEDE PEIL