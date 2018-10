Motorradfahrer bei riskantem Überholvorgang schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der Bajuwarenstraße in Karlsfeld wurde am Freitag Nachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt. Er hatte einen Stau überholt.

Karlsfeld - Gegen 15.45 Uhr stockte in Richtung Dachau der Verkehr. Ein BMW-Fahrer wollte von der Abfahrt der B 471 links auf die Bajuwarenstraße Richtung Karlsfeld abbiegen. Der stockende Verkehr schien ihm das zu ermöglichen. Der Autofahrer fuhr nach Zeugenaussagen langsam in die Bajuwarenstraße ein. Der Motorradfahrer fuhr zur gleichen Zeit auf der Bajuwarenstraße in Richtung Dachau. Er fuhr links am stockenden Verkehr vorbei und überfuhr dabei die durchgezogene Fahrbahnmarkierung. Das Motorrad stieß mit dem abbiegenden BMW zusammen.

Der Fahrer des Motorrades wurde durch den Zusammenstoß von seiner Maschine geschleudert und schwer verletzt. Der BMW-Fahrer erlitt leichtere Blessuren. Beide Unfallbeteiligte kamen ins Krankenhaus. Die Bajuwarenstraße in Richtung Karlsfeld wurde durch die Feuerwehr Dachau komplett gesperrt. Der gesamte Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 40 000 Euro, wie Polizeioberkommissar Bernd Scharnagl von der PI Dachau mitteilt.

tor