Motorradfahrer schwer verletzt

Laut Polizei hatte eine VW-Fahrerin die Vorfahrt des Motorradfahrers missachtet. © Friso Gentsch

Ein 35-jähriger Motorradfahrer aus München ist am Montag bei einem Unfall auf der Bajuwarenstraße in Karlsfeld schwer verletzt worden. VW-Fahrerin hatte seine Vorfahrt missachtet, wie die Polizei mitteilte.

Karlsfeld - Um 5.45 Uhr wollte die 55-Jährige aus dem Landkreis Freising von der Bundesstraße 471 aus Richtung Oberschleißheim kommend an der Ausfahrt Dachau-Ost nach links in Richtung Karlsfeld auf die Staatsstraße 2063 (Bajuwarenstraße) auffahren. Dabei missachtete sie die Vorfahr des von links aus Richtung Karlsfeld kommenden 35-jährigen Suziki-Fahrers aus München. Der 35-Jährige Kradfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, die Unfallverursacherin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die Gesamtschadenshöhe liegt laut Polizei bei etwa 35 000 Euro. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde von der sachleitenden Staatsanwaltschaft München II ein Sachverständiger mit der Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens beauftragt. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme kam es infolge der erforderlichen Fahrbahnsperrung zu Beeinträchtigungen im morgendlichen Berufsverkehr.