Motorsportclub Karlsfeld wird 50 – Einst klassischer MSC, heute Verein für Modellautofreunde

Spektakuläre Sprünge inklusive: An der Rennstrecke des MSC Karlsfeld gibt es richtig was zu sehen.

Die große Liebe zu den kleinen Flitzern

Auf den Tag genau 50 Jahre nach seiner Gründung hat der Motorsportclub (MSC) Karlsfeld seinen Geburtstag gefeiert. Am 10. Januar 1970 hatten sieben Karlsfelder diesen Verein in einer Tankstelle an der Münchner Straße gegründet. Jetzt, am Freitag, 10. Januar 2020, wurde in weitaus gemütlicherem Rahmen gefeiert. Der große Saal in der Gaststätte am Sportpark war festlich dekoriert, und das tolle italienische Buffet begeisterte alle.