Polizei stoppt29-Jährigen nachVerfolgungsjagd

Ein 29-jähriger Autofahrer aus Karlsfeld ist am Montag gegen 23 Uhr geblitzt worden. Anschließend flüchtete er vor der Polizeikontrolle und lieferte sich eine Verfügungsjagd mit der Polizei.

Karlsfeld– Polizeibeamte der Inspektion in Moosach führten am Montagabend an der Dachauer Straße eine Geschwindigkeitskontrolle mittels Laser durch. Ein dabei gemessener 29-jähriger, chinesischer Autofahrer aus Karlsfeld sollte angehalten und kontrolliert werden, was ihm von einen Polizeibeamten deutlich signalisiert wurde. Trotzdem setzte der Fahrer seine Fahrt fort, ohne seine Geschwindigkeit zu verringern. Der Beamte konnte nur durch zügiges Ausweichen einer Kollision entgehen. Die Polizeibeamte nahmen sofort die Verfolgung des 29-Jährigen auf. Bei der Flucht missachtete der Karlsfelder mehrere rote Ampeln. Das Auto konnte schließlich erfolgreich gestoppt werden. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch fest, der bei einem freiwilligen Test bestätigt wurde. Der Fahrer verhielt sich im Laufe der Kontrolle weitgehend kooperativ, so die Polizei.

dn

