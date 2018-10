Zeichnungen und Gemälde im Dialog

4000 Zeichnungen haben sich bei Aysim Woltmann angesammelt.

Karlsfeld – Die Münchnerin hat 800 mit in die Karlsfelder Kunstgalerie gebracht, zur Ausstellung „Dialoge“, die am heutigen Freitag um 19 Uhr eröffnet. „Ich habe die Ausstellung genutzt, selbst etwas Ordnung in meine Werke zu bekommen, um mir einen Überblick zu verschaffen, den ich langsam verliere“, erzählt sie.

Das Ordnen und Sortieren war nötig, immerhin führen die Zeichnungen mit Woltmanns Ölgemälden in der aktuellen Ausstellung Dialoge und müssen damit zusammenpassen. „Bei der vergangenen Ausstellung hier, bei der ich mitwirkte, sagten mir Besucher, ich hätte so viele verschiedene Sachen aber doch ähnliche Motive und Farben. Mit der jetzigen Ausstellung wollte ich mir selber zeigen, wie meine Zeichnungen zu den Gemälden passen“, erklärt die Architektin.

Die Auswahl zu treffen hätte ihr viel Spaß gemacht und macht für sie den Reiz dieser Ausstellung aus. So gruppierte sie ihre bunten Zeichnungen mit ihren ebenso bunten Ölbildern. Manchmal ist die Farbauswahl ähnlich, manchmal wiederholen sich Motive.

„Die Gruppen entstanden erst beim Sichten, manche der Bilder sind in völlig unterschiedlichen Jahren entstanden“, zeigt sich die Künstlerin selbst überrascht. Sie präsentiert Werke aus den Jahren 2008 bis heute. Ein quadratisches, abstraktes Ölgemälde, in denen Grün- und Blautöne miteinander verschmelzen, hängt neben zwei Zeichnungen mit grafischem, sich wiederholendem Muster in den gleichen Farbtönen. Das große Bild mit den bunten Spiralen positionierte sie neben zwei Zeichnungen, ebenfalls mit bunten Kreisen und Punkten, so als würden sich die Werke ergänzen, das eine das andere aufgreifen, eben einen Dialog führen.

„Natürlich gibt es Motive in meinen Werken, die immer wieder auftauchen“, gibt sie zu. Da war es nicht schwer, Bildgruppen zu finden. Fische, Boote und Blumen erkennt man auf einigen Bildern. „Ich führe fast täglich Tagebuch“, erzählt Woltmann. Daraus habe sie auch die meiste Inspiration. Sie greift Sätze und Stimmungen auf, die ihr am Tag begegneten. Zwar habe sie vor dem Zeichnen oft eine Idee, doch meist fängt sie irgendwo an und lässt ihrer Kreativität freien Lauf. Das Bild entsteht im Prozess der Zeichenbewegung. Wie eine Assoziationskette setzt sie in ihren Zeichnungen Strich für Strich, Form für Form nebeneinander. „Zeichnen ist ein bisschen wie Meditieren für mich“, beschreibt sie den Prozess. So erblühen die Bilder Schritt für Schritt. Diese sind meist bunt, fröhlich, leicht und entführen den Betrachter in eine Welt der Fantasie, in der Physik und Logik nicht gelten. Der Marienkäfer ist so groß wie die Maus, Blumen sprießen aus Männerköpfen, Fische fliegen mit dem Vogel, und die Sonne scheint gemeinsam mit dem Mond.

Hier und da setzt die Münchnerin Sätze oder Zitate ins Bild wie „Segelsetzen für die Fantasie im Leben“ oder „Letztlich versuchen wir doch alle die Balance zu halten“. In ihrer Leichtigkeit regen sie zum Nachdenken an. Freilich hat sie nicht alle 800 Zeichnungen an die Wand gehängt, die meisten davon sind in Ordnern zu betrachten – fein säuberlich nach Farben oder Motiven sortiert. „So können die Besucher sich gerne eigene Paare und Dialoge bilden“, ergänzt sie.

Die Ausstellung

Von Aysim C. Woltmann in der Galerie Kunstwerkstatt, Drosselanger 7, in Karlsfeld eröffnet am Freitag, 12. Oktober, um 19 Uhr. Weiter ist die Ausstellung an den Samstagen und Sonntagen, 13. und 14. sowie 20. und 21. Oktober, jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Leichtigkeit regt

zum Nachdenken an

Elfriede Peil