Mulde für Überschwemmungen und Kröten

Teilen

Von der Gymnasium-Baustelle sollen bei einem Jahrhunderthochwasser bis zu 22 Kubikmeter Wasser über den Bahngraben zu einer Überschwemmungsfläche fließen. © RDS

Der Karlsfelder Gemeinderat hat einen Retentionsraum an der Bayernwerkstraße beschlossen fürs Regenwasser und für Kröten.

Karlsfeld – An der Bayernwerkstraße westlich der Bahn in Karlsfeld verringern sich mit den Bebauungsplangebieten fürs Gymnasium und die Maro-Wohngenossenschaft die potenziellen Überschwemmungsbereiche. Dem will die Gemeinde mit Hilfe eines zusätzlichen so genannten Retentionsraums in der Kurve zur Bahnunterführung abhelfen. Das beschloss der Haupt- und Finanzausschuss des Gemeinderats in seiner jüngsten Sitzung einstimmig.

120 Quadratmeter Wildwuchs-Strauchwerk wird gerodet

Auf der vorgesehenen Retentionsfläche sollen zwölf, zumeist abgestorbene Bäume sowie etwa 120 Quadratmeter Wildwuchs-Strauchwerk gerodet werden, damit dort eine Mulde entstehen kann. Die Rodung betrifft eine abgestorbene Linde und elf vom Eschentriebsterben bedrohte Eschen, die sich teilweise selbst ausgesät hatten.

Die Mulde soll rund 100 Kubikmeter Wasser aufnehmen können, rund 22 Kubikmeter von der Gymnasiums-Baustelle und etwa 70 Kubikmeter von Maro. Das Volumen hat das Ingenieurbüro Mayr im Rahmen der wasserrechtlichen Genehmigung für ein 100-jähriges Extrem-Hochwasser-Ereignis errechnet. Das Wasser wird dabei über den so genannten Bahngraben neben der Bahnstrecke zur Mulde geleitet.

Die Baumfällarbeiten müssen laut Bundesnaturschutzgesetz vor dem 1. März erfolgen, damit keine Vögel bei ihrer Brut gestört werden. Deshalb schreibt die Gemeinde diese Arbeiten jetzt kurzfristig aus. Gleichzeitig minimiert das die Gefahr, dass umstürzende Bäume den Bahnbetrieb beeinträchtigen.

Wie Stefan Grimm vom Umwelt-Referat der Gemeinde auf Anfrage der Dachauer Nachrichten mitteilte, soll das Erdmaterial, das bei den Aushubarbeiten für die Mulde entsteht, auf dem gleichen Grundstück wiederverwendet werden. Dazu sollen zwei linsenförmige Hügel entstehen und mit einer Wiesenansaat ergrünen. Die abgestorbenen Eschen-Stämme werden an den östlich orientierten Fußpunkten der Hügel eingebaut. Auf der Südseite entstehen Trockenmauern. Diese stellen keineswegs eine Barriere dar, sondern dienen als Lebensraum für Amphibien, die als Wärme-liebende Arten die Südseite brauchen.

Außerdem vermutet der Landesbund für Vogelschutz die in der Nähe gesichtete und streng geschützte Wechselkröte in diesem Bereich, die sich erfahrungsgemäß entlang der Bahn ausbreitet. „Die Wechselkröte kann diese Strukturen zudem als Winterquartier nutzen“, schreibt Grimm. Eine vertiefte Rinne inmitten der Mulde soll dauerhaft Wasser führen und so als ideales Habitat für die vom Aussterben bedrohte Wechselkröte dienen.

Um die Mulde herum sollen drei neue Bäume, einheimische Rot-Erlen und Vogel-Kirschen, sowie 60 Sträucher wie Felsenbirnen, Sanddorn, Weißdorn, Pfaffenhütchen, Kreuzdorn und Weiden einen neuen Standplatz finden.

Reinhard-Dietmar Sponder