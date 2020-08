Der Karlsfelder Alfred J. Brettnacher macht Musik mit Hand und Fuß

Mit Alfred J. Brettnacher lebt ein absoluter Top-Organist in der Gemeinde Karlsfeld. Dabei hat der gebürtige Merziger neben seinen musikalischen auch noch ziemlich praktische Talente.

Karlsfeld – „Das waren Zeiten“, erinnert sich Alfred J. Brettnacher mit Vergnügen, aber auch mit aktueller Wehmut. „Da waren 400 und auch mal 800 Leute in England in meinen Konzerten.“ Er begeisterte damals das Publikum auch in Deutschland, Luxemburg, Frankreich, der Schweiz und Dänemark mit dem faszinierenden und unglaublich vielfältigen Klang seiner elektronischen Orgel. Auftritte in diesen Größenordnungen sind gerade nicht möglich – wegen der Corona-Einschränkungen. Auch nicht in seiner neuen Karlsfelder Heimat, in der er seit 2008 lebt.

Stattdessen verbringt der Musiker manchmal acht Stunden täglich in seinem Tonstudio, allein. Aber er nutzt die Zeit produktiv. Nach seinen Alben „Diamonds of Music“ und „The Perfekt Gift“ arbeitet Brettnacher an einem dritten Album: „LUCKY TWICE“. Über Online-Plattformen wie Spotify wird er es veröffentlichen, voraussichtlich im vierten Quartal diesen Jahres. Geplant ist auch ein physikalischer Tonträger. Die CD soll bis Ende des Jahres verfügbar sein.

Alfred J. Brettnacher ist Musiker mit Leib und Seele. Geboren 1968 in Merzig, einer kleinen Stadt nahe der Grenze zu Frankreich und Luxemburg, bekam er schon mit vier Jahren Unterricht an der elektronischen Konzertorgel – kein Wunder, bei einem Großvater, der Kirchenorganist war und ihn, kaum dass der Bub sitzen konnte, zu den Orgeltasten greifen ließ. Als Brettnacher sieben Jahre war, kamen die Ausbildung am Klavier und Unterricht in Harmonielehre dazu. Er spielt außerdem Gitarre, E-Bass und Schlagzeug.

Dass er dann nicht gleich die musikalische Karriere eingeschlagen hat, sondern eine Ausbildung zum Datenverarbeitungskaufmann (DV-Kaufmann) machte und im IT-Bereich Fuß fasste, zeigt sich nachträglich als beste Fügung. So ist der Karlsfelder Tontechniker, Arrangeur, Musikproduzent und Musiker in einem.

Auf Dienst- und Konzertreisen weltweit faszinierte Brettnacher die asiatische Kultur besonders. So wurde er zertifizierter Traditional Thai Yoga Masseur. Außerdem ist er begleitender Kinesiologe und bietet Persönlichkeitscoaching an. Orgelunterricht kann man bei ihm ebenfalls nehmen.

Neben den Konzerten vermisst Brettnacher vor allem seine „Ballroom-Dance-Auftritte“. Ganz im Sinne „klassischer“ Tanzsäle spielte er auf mit Standardtänzen wie Walzer, Tango, Foxtrott sowie lateinamerikanischen Rhythmen wie Samba, Rumba oder Cha-Cha-Cha oder dem beliebten Disco Fox. Da kommt gleich in diesen musikfreien Zeiten die Frage auf: Könnte er nicht ein „Wunschkonzert“ im Biergarten am See veranstalten und auf Zuruf zum Beispiel einen Wiener Walzer intonieren? Und wenn dann das eine oder andere Paar sich dazu im Dreivierteltakt auf der Terrasse bewegt … herrliche Aussichten! Oder in der neuen Mitte oder auf dem alten Marktplatz ein Konzert mit Rock- und Pop-Klassikern, Evergreens oder Filmmusik – die Zuhörer würden es ihm danken.

Das Repertoire von Brettnacher ist schier unerschöpflich, ebenso wie die Klänge, die er seinem „Multi Key Orchestra“ entlockt. So nennt er seine elektronische Orgel gerne. Auf seinem YouTube-Kanal hört man an einigen Songs wie „I like Chopin“ von Gazebo oder „Heal the World“ von Michael Jackson in der Tat ein ganzes Orchester „im Hintergrund“. Sphärische Klänge, schmelzende Streicher oder kräftige Trompeten bringt dieses Wunderwerk der Technik hervor, eine „Böhm SINFONIA 480SE“, mit dem Wert eines „gehobenen Mittelklassewagens“, wie es der Keyboarder und Organist formuliert.

Aber das Entscheidende sind die Gaben des Musikers selbst: Wie gekonnt und gefühlvoll er das obere und das untere Manual und das Fußpedal spielt. Die Elektronik, der Computer unterstützt ihn nur beim Rhythmus. „Den Rest spiele ich live mit zwei Händen und zwei Füßen.“

Das kann man, so die Zeiten es wollen, selber erleben am 9. Dezember beim Alten Wirt in Obermenzing mit Musik aus Fernsehen, Film, Serien und Kino Blockbustern unter dem Titel: „Flimmerkiste und Leinwand.“ Weitere Informationen unter: https://www.brettnacher.org/musik. Elfriede Peil