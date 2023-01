Musikalische Freundschaft

Freunde für’s Leben: Christian Koppitz (l.) am Tenorhorn neben Rudi Wöhrle am Flügelhorn auf dem Neujahrskonzert der Blaskapelle Karlsfeld. © ep

Der Bürgersaal ist beim Neujahrskonzert der Blaskapelle Karlsfeld und Olchinger Blaskapelle voll besetzt.

Karlsfeld – Der Beginn war schon was Besonderes: Mit Fanfarenklängen und prächtigem Orchesterklang startete das Neujahrskonzert der Blaskapelle Karlsfeld zusammen mit der Olchinger Blaskapelle. So wie einst Richard Wagner in seiner Oper „Tannhäuser“ mit feierlichem Pomp den „Einzug der Gäste“ auf der Wartburg begrüßte, so konnte sich das Publikum im Bürgerhaus mit diesem festlichen Marsch höchst willkommen fühlen. Bayreuther Festspielglanz in Karlsfeld.

Die Gäste waren reichlich gekommen. Es mussten sogar noch weitere Stühle aufgestellt werden. Und das bei unwirtlichem Schneefall. Sie wurden belohnt mit einem aufregenden Programm von klassisch bis modern.

Natürlich darf bei einem Neujahrskonzert Strauß nicht fehlen. Ein Potpourri der flotten Tritsch-Tratsch-Polka und der mal sanft dahin fließenden und dann wieder mächtig rauschenden schönen blauen Donau zeigte schon schnell, dass der Saal voll mitging, mit wippte, den Programmzettel im Takt hin und her schwenkte und eigentlich am liebsten mit getanzt hätte.

Ins Moderne ging es mit „My fair Lady“ und seinen Ohrwürmern, spielerisch aber auch träumerisch gespielt. Moderator Martin Liebl, schon bestens bekannt aus früheren Konzerten, versorgte das Publikum mit ebenso amüsanten wie erhellenden Informationen über Komponisten und ihre Werke. Die Bemühungen des Professor Higgens aus diesem Musical um eine korrekte Aussprache des Blumenmädchens Eliza sei so was wie ein „Sprachintegrationskurs“.

Eine erste Premiere gab es bei diesem Stück. Das Oboen-Solo wurde gespielt von Angelika Okrey, sonst Querflöte, die sich als „Spätberufene“ an dieses „heikle Instrument“ gewagt hatte, wie Kapellmeister und Dirigent der Karlsfelder Blaskapelle, Reinhard Hagitte, betonte. Großer Applaus für sie.

Eine zweite Premiere legte Thomas Zeiner ebenfalls mit Bravour hin. Er sang Lieder von Tom Jones wie das tragische „Delilah“ und von Neil Diamonds „Song Sung Blue“. Und das so hingebungsvoll, dass er, der fesche Tenor, zum beliebtesten Handymotiv vor allem der Damen im Saal wurde.

Einen weiteren Solistenauftritt hatten mit der Polka von Franz Gerstbrein „Freunde für’s Leben“ Christian Koppitz aus Karlsfeld (Tenorhorn) und Rudi Wörle aus Olching (Flügelhorn). Die beiden sind tatsächlich Freunde für’s Leben, wie Hagitte erklärte: „Von Klein auf helfen sie sich, wo sie können.“ Und sie demonstrierten auch die lange Freundschaft zwischen den beiden Blaskapellen.

Eine ganz besondere musikalische Freundschaft zeigte sich, als italienische Opernmelodien im Gewand eines Landlers daher kamen. Das hatte schon was, etwa den Gefangenenchor aus Verdis Nabucco oder die Barcalore mit ländlerischen Verzierungen zu hören. Arrangiert ist das sehr gekonnt von Franz Sprenzinger, dem niederbayerischen Komponisten und Chef der „Bierzelt Musikanten.“

Dass die beiden vereinigten Kapellen auch Bigband-Sound drauf haben, bewiesen sie mit George-Gershwin-Melodien. Kraftvoll und schwungvoll war das. Eher gefühlvoll wurde das letzte Lied gestartet: Das schottische Volkslied „Auld Lang Syne“. Bekannt ist es bei uns in der Übersetzung: „Nehmt Abschied Brüder, ungewiss ist alle Wiederkehr.“ Die ersten Strophen sangen einige Mutige mit. Damit es dann nicht zu rührselig wurde, rockte die Band den Schluss gewaltig, mit viel Temperament und einem wahren Feuerwerk an Trommeln und Schlagzeug. In den letzten Zeilen des Lieds heißt es: „Das Leben ist ein Spiel, und wer es recht zu spielen weiß, gelangt ans große Ziel.“

Elfriede Peil