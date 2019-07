Musiktheatersaison im Bürgerhaus Karlsfeld startet im Oktober

Kulturinteressierte dürfen sich ab dem 25. Oktober wieder freuen, denn dann startet die Musiktheatersaison 2019/2020 im Bürgerhaus Karlsfeld wieder mit fünf hochkarätigen Veranstaltungen.

Nostalgische Klänge, heitere Aufführungen oder Musicals – für jeden Musikgeschmack ist etwas dabei.

Wer im vergangenen Jahr ein Abonnement hatte, wurde bereits angeschrieben und hat die Möglichkeit, dieses weiterzuführen. Neuinteressenten können sich in der Gemeinde unter der Telefonnummer 0 81 31/9 91 08 oder per E-Mail unter presse@ karlsfeld.de melden. Restkarten für die einzelnen Veranstaltungen können Kulturinteressierte zirka zehn Tage vor der jeweiligen Veranstaltung in der Gemeindekasse oder an der Abendkasse am Tag der Veranstaltung erwerben. Das gesamte Programm und die Preise findet sich zum Download im Internet unter www.karlsfeld.de. In der Nacht der Nostalgie am 25. Oktober trifft das Freie Landesorchester Bayern auf die „Nostalphoniker“. „Wochenend und Sonnenschein...“, „In der Bar zum Krokodil“, „Veronika“, „Die Nacht ist nicht zum Schlafen da“, „Ein guter Freund“ und viele Evergreens mehr stehen auf dem Programm. „Die Theaterchefin“ gibt es am 6. Dezember – eine rasante Jubiläumsrevue über Risiken und Gefahren eines freien Künstlerlebens, mit Witz und Augenzwinkern und einigen verblüffenden Wendungen, vom spannenden Kampf zwischen Kunst und Kulturpolitik. Eine Theaterchefin und ihr Ensemble – ein Bürgermeister und seine schräge Sekretärin – zwei Welten prallen aufeinander. Da sind Taktgefühl und Verhandlungsgeschick gefragt, denn schließlich ist der Saal schon voll besetzt, und das Publikum erwartet eine grandiose Jubiläumsvorstellung. Die Zuhörer erwartet ein turbulenter, witziger und glamouröser Abend mit vielen Welthits wie „Cabaret“, „Willkommen“, oder „Für mich soll’s rote Rosen regnen“. „Dancing Queen“ – eine Hommage an Abba – wird am 31. Januar 2020 gegeben. Die schwedische Popgruppe ist eine der erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte. Kaum einer anderen Band ist es gelungen, über den Zeitraum von über einem Jahrzehnt hinweg immer neue Hits und Ohrwürmer zu produzieren, die einen unverkennbaren Sound hatten. Die Band verkaufte mehr als 400 Millionen Alben, bis sie sich schließlich 1982 trennte. Doch trotz der Auflösung von Abba wurde ihr zeitloser Sound zum Musik-Kulturerbe und überdauerte etliche Musik-Trends der vergangenen Jahrzehnte. Nicht zuletzt mit der Veröffentlichung des Abba-Musicals „Mamma Mia“ im Jahr 1999 wurde den vier Schweden ein musikalisches Denkmal gesetzt. Mit der Show „Dancing Queen“ werden die Zuhörer in die Welt des Glitzer und Glamour entführt und die bekanntesten und schönsten Songs der Pop-Legende Abba zurück auf die Bühne geholt. Dabei wird besonderen Wert darauf gelegt, nicht einfach nur eine Abba-Covershow zu sein. Fantastische Stimmen der Stars präsentieren die Abba-Songs in neu arrangierten Versionen. Peter Wölke – der musikalische Leiter der Show – führt als charmanter Moderator durch den Abend. „An den Mond“ heißt es 20. März 2020. Dieser Abend hat sich ganz dem Mond verschrieben. Orchester, Ballett und Solisten widmen sich dem faszinierenden Himmelskörper mit einer Auswahl der schönsten Melodien in Werken wie Paul Linckes Operette „Frau Luna“, Antonín Dvoráks Oper „Rusalka” oder George Gershwins „Porgy and Bess”. Anatevka folgt am 8. Mai 2020. Der arme, aber lebensfrohe und tiefgläubige Milchmann Tevje lebt mit seiner Frau Golde und seinen fünf Töchtern im ukrainischen Dörfchen Anatevka des Jahres 1905, einem fröhlichen „Schtetl“, in dem die Tradition über allem zu stehen scheint. Doch die Idylle ist trügerisch: Der Vorabend der russischen Revolution dämmert heran... Hinter der Heiterkeit der Handlung und der Leichtigkeit der berühmten Melodien verbirgt sich eine ernste und bewegende Geschichte, die ihre Aktualität bis heute nicht eingebüßt hat. Das Freie Landestheater Bayern spielt das Stück in einer aufwändigen klassischen Inszenierung mit insgesamt etwa 70 Mitwirkenden in der deutschen Fassung mit großem Orchester. dn