Stau auf der B 304 nach Auffahrunfall

Zwei Leichtverletzte, hoher Sachschaden und Stau waren die Folgen eines Auffahrunfalls in Karlsfeld am Dienstagvormittag.

Karlsfeld ‒ Gegen 8.25 Uhr wartete eine 55-jährige Dachauerin mit ihrem Daimler an der roten Ampel der B 304 in Karlsfeld an der Kreuzung mit der Hochstraße/Bayernwerkstraße in Fahrtrichtung München.

Hinter ihr befand sich ein 28-jähriger Dachauer mit seinem Hyundai. Eine 25-Jährige aus dem westlichen Landkreis Dachau war auf der die B 304 von Dachau aus kommend in Richtung Karlsfeld unterwegs, übersah die wartenden Fahrzeuge und fuhr auf den Hyundai und den Daimler auf.

Die 25-Jährige und die 55-Jährige wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht. Der 28-Jährige blieb unverletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe 35 000 Euro. Der linke Fahrstreifen der B 304 in Fahrtrichtung München war zur Verkehrsunfallaufnahme für rund zwei Stunden gesperrt.

