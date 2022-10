Neue Hoffnung fürs Hallenbad

Aufgeschoben wurde die Sanierung des Karlsfelder Hallenbads. Jetzt gibt es wieder etwas Hoffnung. © Archiv

Karlsfeld – Es gibt einen Lichtblick für das Karlsfelder Hallenbad: Die Gemeinde bewirbt sich auch in diesem Jahr für das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“. Der Karlsfelder Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, einen dritten Versuch zu starten, nachdem es in den beiden vergangenen Jahren nicht geklappt hat.

Wie berichtet, hätte die Gemeinde Karlsfeld fünf Millionen Euro vom Bund im Jahr 2021 bekommen, wäre sie beim Programm zum Zug gekommen. „Solche Chancen kommen zum Glück immer wieder“, sagte Bernd Wanka (CSU) in der jüngsten Gemeinderatssitzung. „Wir sollten unbedingt unseren Hut in den Ring schmeißen.“

Dass das Karlsfelder Schwimmbad mit Fernwärme beheizt wird, könne laut Michael Fritsch (Grüne) eine Chance sein. „Das ist per se klimaschonend“, so der Klimaschutzbeauftragte. „Wenn wir das betonen, dann sind wir genau am Ziel.“

In der Regel beteiligt sich der Bund mit einem Betrag, zwischen eins und sechs Millionen Euro, um Städte und Gemeinden bei der Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen zu unterstützen. Schwerpunkt: Schwimmbäder und Sporthallen.

Für die Gemeinde Karlsfeld ein Hoffnungsschimmer. Denn das Hallenbad ist sanierungsbedürftig. Die Kosten dafür liegen bei 13,62 Millionen Euro. Das kann die Gemeinde in ihrer momentanen finanziellen Lage – zum Ende dieses Jahres liegt der Schuldenstand bei 26,4 Millionen Euro – nicht stemmen. Die Sanierung des Hallenbads wurde daher erstmal aufgeschoben.

Im ersten Quartal 2024 soll erneut beraten und entschieden werden, wie es mit dem Hallenbad in Zukunft weitergehen soll. vm