Neue Komplexbehandlung beim Parkinsontreff Karlsfeld-Dachau 

Parkinson mit seinen vielen Gesichtern ist nicht tödlich, aber bis heute unheilbar. Die Krankheit führt über verschiedenste Einschränkungen zu immer weniger Beweglichkeit, weniger Selbstständigkeit und weniger Lebensqualität. Das Krankheitsbild erfordert einen „ganzheitlichen Therapieansatz“.

Die in Karlsfeld gegründete „Selbsthilfegruppe Parkinsontreff Karlsfeld-Dachau“ hat sich das Ziel gesetzt, mit Vorträgen von Experten für alle notwendigen und möglichen Therapieformen, mit Diskussionen und Erfahrungsaustausch die für jeden einzelnen individuell möglichen und nötigen Therapien bekannt zu machen und den Zugang zu ermöglichen. Zuletzt stellte der Chefarzt der Neurologie des Helios Amper-Klinikums Dachau, Dr. Christian Lechner, die in Dachau möglich gewordene Parkinson-Komplexbehandlung den 35 Teilnehmern des Parkinsontreffs vor.

Mit dem Ziel, jeden Patienten in seiner Selbstständigkeit zu unterstützen und Einschränkungen soweit wie möglich zu reduzieren, therapiert ein interdisziplinäres Team aus Ärzten der verschiedenen Fachrichtungen, Pflegekräften, Therapeuten und Sozialdienstmitarbeitern die Patienten, mit einem auf das Individuum bezogenen, ganzheitlichen Therapieansatz. Die Therapie reicht von medikamentöser Behandlung über nicht-medikamentöse und neuropsychologische Behandlung bis hin zur Physiotherapie, Logopädie und Ergotherapie.

Lechner sagte, dass die Klinik immer zwischen therapeutischen Notwendigkeiten, der Zahlungswilligkeit der Kassen und auch der Wirtschaftlichkeit stehe. Im Entscheidungsprozess müsse jedoch der Patient an erster Stelle stehen.

„Die von Dr. Lechner aufgezeigten Perspektiven, machen uns allen neuen Mut!“ Mit diesen Worten bedankte sich der Initiator der Selbsthilfegruppe, Karl Walter, bei dem Referenten. Der Initiator der Selbsthilfegruppe gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass mit weiteren Expertenvorträgen und einer gewissen Patienten-Therapeuten-Vernetzung Therapien immer erfolgreicher und die Lebensqualität der Parkinsonkranken immer besser werden wird. dn





Der Parkinsontreff

Karlsfeld-Dachau kommt immer im Bürgertreff an der Rathausstraße zusammen. Das nächste Treffen findet bereits am kommenden Donnerstag, 30. Mai, statt. Die Veranstaltung steht allen Interessierten offen. Beginn ist um 15 Uhr. Anmeldungen nimmt Karl Walter unter Telefon 0 81 31/50 185 oder per E-Mail an walter-karlsfeld@t-online.de möglich.