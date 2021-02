Neustart im Karlsfelder Impfzentrum

Die Johanniter bauen ihr Impfzentrum am Karlsfelder See komplett um. Mit der Maßnahme reagieren sie auf die massive Kritik an der Organisation der Anlage.

Karlsfeld – Nicht alles war schlecht am „alten“ Impfzentrum Karlsfeld, betont Johanniter-Sprecherin Kristina-Désirée Reinelt. „Wir kriegen so viele positive Rückmeldungen“, berichtet sie. Geimpfte würden dem Team Kekse vorbeibringen oder Geld spenden mit dem Überweisungsbetreff „Danke für das tolle Impferlebnis“.

Doch leider gab es in den vergangenen Wochen auch immer wieder Negatives zu berichten über das am östlichen Parkplatz des Karsfelder Sees aufgebaute Impfzentrum. Der Weg von der S-Bahn zum See ist für alte Menschen ohnehin schon beschwerlich, noch dazu im Winter. Hinzu kam, dass der Bereich vor Ort, also vor den Containern, vereist beziehungsweise nur spärlich geräumt war.

Reinelt räumt ein, dass es im Januar das Problem der vereisten Wege tatsächlich gab. Dafür jedoch „haben wir uns entschuldigt und mit Matten an einer Verbesserung gearbeitet“. Die von vielen beklagten langen Wartezeiten in der Kälte aber relativiert sie: „Wer um 9 Uhr einen Termin hat und eine halbe Stunde vorher da ist, muss sich dann eben gedulden.“

Die Warterei in der Kälte wird ab 17. Februar aber nun dennoch ein Ende haben. Wie die Johanniter gestern mitteilten, wird die bisherige Containeranlage durch ein stabiles, 600 Quadratmeter großes Zelt ersetzt. Zudem soll es einen ebenerdigen Zugang geben, mit einem überdachten und beheizbaren Wartebereich sowie Zugängen über geteerte Flächen. Ältere und mobilitätseingeschränkte Personen können künftig außerdem an einem „Drop-Off-Bereich“ am Eingang aussteigen, einem Kurzhaltebereich für das schnelle Aus- und Einsteigen, während der Fahrer zu den ausgewiesenen Parkplätzen auf dem asphaltierten Bereich fährt.

+ Die Arbeiten am „neuen“ Karlsfelder Impfzentrum laufen. In Betrieb gehen soll das Zelt am 17. Februar. © Elfriede Peil

„Uns ist es unheimlich wichtig, dass sich die Menschen bei uns wohlfühlen“, begründet Joern Osenbrück, Projektleiter der Impfzentren im Johanniter Regionalverband Oberbayern, die Maßnahme. Gerade bei schlechter Witterung müsse der Zugang für alle Altersgruppen gut möglich sein. „Sonst“, so fürchtet Osenbrück, „bleibt den Menschen nur diese Erfahrung im Kopf und die professionell erfolgte Impfung geht unter. Das wäre schade. Besonders, wenn ich hier den engagierten Einsatz der Kolleginnen und Kollegen sehe“.

+ Ein Landkreis, zwei Impfzentren: Je nach Postleitzahl werden die Bürger zum Impfen entweder nach Dachau (Zentrum 1) oder Karlsfeld (2) geschickt. © Landkreis Dachau

Johanniter-Sprecherin Kristina-Désirée Reinelt ist überzeugt, dass „das jetzt die beste Lösung“ ist. Dass es bis zu deren Findung ein paar Wochen gedauert habe, dafür bittet sie um Verständnis. „Im Dezember mussten binnen weniger Tage Entscheidungen getroffen und Lösungen gefunden werden. So ein Impfzentrum baut sich ja nicht von selbst. Und das noch dazu kurz vor Weihnachten.“ Dass die Politik, die zuvor den Bau des Impfzentrums bis 15. Dezember gefordert hatte, dann keinen Impfstoff liefern konnte, das sei dann eben Pech gewesen: „Es ist wahnsinnig viel passiert, wofür wir nichts konnten“, betont Reinelt. Aber: „Wir tun unser Bestes. Und wir könnten noch viel mehr, wir wollen ja helfen“. Insofern tue es dem Team vor Ort auch in der Seele weh, wenn es statt möglichen 250 Corona-Impfungen täglich nur 50 Menschen impfen darf.

Bis das neue Impfzentrum am nächsten Mittwoch öffnet, werden die bisherigen Container in Betrieb bleiben. Angesichts der angekündigten Kältewelle bittet Reinelt daher nochmal eindringlich darum, „bitte erst zum Termin zu kommen“. Impfwillige können sich derweil weiter unter www.impfzentren.bayern.de sowie unter der Telefonnummer 116 117 für eine Impfung registrieren lassen.