Karlsfeld – Die Gaststätte Paulaner Seegarten ist geschlossen, und das nicht wegen der Corona-Pandemie. Spaziergänger schauen auf eine kahle Wiese, wo noch vor Monaten die sogenannte Tribüne stand, eine Verlängerung der Terrasse. Beim Blick durch die Scheiben ins Innere zeigt sich nur noch ein Kehrblech, sonst ist alles ausgeräumt.

+ Die beliebte Gaststätte Paulaner Seegarten steht leer. © ep

Was da läuft in der Gaststätte? „Nix läuft mehr da“, sagt Michael Gold von der Engagierten Unternehmerschaft. Pächter und Paulaner Brauerei hätten sich wohl nicht einigen können in der Diskussion über eine größere Renovierung innen und außen, die angestanden habe. „Ende letzten Jahres hat der Pächter aufgehört“, sagt Gold. Mehr weiß auch Bürgermeister Stefan Kolbe nicht: „Die sind nicht auf uns zugekommen.“

Im August 2010 war aus dem „Seeblick“ der Paulaner Seegarten geworden, nachdem der Pächter Hans Merkl junior zum Oktober 2009 die Gaststätte aufgegeben hatte. Die Paulaner Brauerei als Eigentümerin investierte danach viel in Umbau und Neuerungen. Das gefiel den Gästen, es gab viel Zuspruch und viele Besucher.

Weniger begeistert waren vor allem Badegäste, weil der neue Pächter Claus Stoica sich mit neuen Sitzplätzen und Gebäuden ausbreitete. Vor allem der Bau einer „Pressspan-Empore“ ins Gelände zum See hin wurde kritisiert. Dazu wurden als weiteres gastronomisches Angebot der „Hüttenzauber“ und die „Almhüttn“ hingestellt.

Die Empore oder Tribüne ist nun Geschichte, sie wurde abgetragen. „Den Pächterwechsel will die Paulaner Brauerei für eine Generalsanierung nutzen“, so die Auskunft von Jens Besenthal. Er ist Geschäftsführer des Erholungsflächenvereins, der für den Karlsfelder See zuständig ist „Es wird eine vernünftige Terrasse geben, ohne den ganzen Krempel und ohne die Provisorien.“ Das werde sich über das ganze Jahr hinziehen. Für die kommende Saison soll es noch weiter eine „gastronomische Betreuung“ geben im hinteren Biergarten, „dass man etwas zu trinken und zu essen hat“.

Vermutlich übernimmt das der bisherige Pächter innerhalb der Stoica GmbH & Co. Vermögensverwaltung KG in München. Den Umbau und die Renovierung sieht Jens Besenthal positiv: Es ist sehr zu begrüßen, dass die Brauerei dafür richtig viele Geld in die Hand nimmt.“

Elfriede Peil