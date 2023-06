Nothing but Hound Dogs

Von: Thomas Zimmerly

Manchmal darf es auch akustisch sein: Janis Bankavs, Ekram Kurbanoglu, Nadir Kurbanoglu und Johann Riesz (v.l.) beim Geburtstagsständchen für Günther Zapp (hinten), der sich um die technischen Dinge der Band kümmert. © Privat

Sie sind die „Rolling Stones“ von Dachau und Umgebung. Und sie feiern: Die „Hound Dogs“ rocken seit sechs Jahrzehnten die Bühnen - und sind noch lange nicht fertig.

Ludwigsfeld – Vier Musiker, 60 Jahre Musik und über 750 Songs. Das sind „The Hound Dogs“. Am 1. Juli gibt die Kultband aus Ludwigsfeld ihr Jubiläumskonzert. Seit 1978 ist die Formation unverändert. Ans Aufhören denkt das Quartett nicht.

Was haben der Bahnhof von Dartford und das CVJM-Jugendheim in Ludwigsfeld gemeinsam? An beiden Orten sind Bands gegründet worden, deren Mitglieder seit unfassbaren 60 Jahren die Bühnen rocken. Okay, die einen tun dies in Rio, Tokio oder Schanghai, während die anderen ein Gartlerstüberl in Dachau, das Franziskanerzelt auf dem Dachauer Volksfest oder das Wohnzimmer eines Fans bespielen. Aber „The Rolling Stones“ wie „The Hound Dogs“ haben noch etwas gemeinsam: Sie begeistern ihre Fans; mögen es 100 000 sein wie bei Mick Jagger und Keith Richards oder 500 wie bei den Gebrüdern Kurbanoglu.

Während sich Jagger und Richards 1962 auf dem Bahnhof 30 Kilometer vor den Toren Londons zunächst lediglich zum gemeinsamen Plattenhören verabredeten, machten die Jungs von den „Hound Dogs“ 1963 in den Räumen des Christlichen Vereins Junger Menschen sofort Musik.

Doch nun hören die Gemeinsamkeiten mit den „Stones“ auf. Während die Engländer ihre Wurzeln im Blues haben und bald eigene Songs schrieben, hatten sich die Ludwigsfelder von Anfang dem Rock’n’Roll verschrieben. „Unsere Vorbilder waren Chuck Berry, Fats Domino oder Elvis Presley“, so Bandgründer Nadir Kurbanoglu (76). Und die besten Songs ihrer Helden wollten sie unbedingt nachspielen.

Von Elvis stammt auch der Bandname. „Wir horchten, wie er irgendwas mit you ain’t nothin’ but a Hound Dog sang“, so der Schlagzeuger. Was zum Teufel war ein „Hound Dog“? „Wir hatten den Begriff noch nie gehört“, so Kurbanoglu. Als sie rauskriegten, dass man Hound Dog im übertragenen Sinn mit „Wilder Hund“ übersetzen kann, „fanden wir, dass das als Bandname passt“, so Kurbanoglu.

Die Cover-Band hatte schon bald großen Erfolg, vor allem in Lokalen in Dachau. „Wenn keine Band gespielt hat, war der Laden leer“, erinnert sich Kurbanoglu, „mit uns war er voll.“ Bald traten die „Hound Dogs“ im Café Flori auf. Und zwar nur dort. Denn sie hatten eine bemerkenswerte Klausel im Vertrag. „Wir durften nicht im Umkreis von 30 Kilometern spielen, sonst hätten wir die Fans mitgenommen“, so Kurbanoglu. Aus ihrem Knebelvertrag kamen die „Hound Dogs“ 1968 allerdings heraus – das Flori brannte ab.

Danach ging es an verschiedenen Orten und in verschiedener Besetzung weiter. Bis etwa 1975, als die Discjockeys kamen. Kurbanoglu: „Die Lokale engagierten zunehmend DJs, die waren billiger. Sie bekamen 50 Mark, wir 250 oder 300.“

60 Jahre, 750 Songs: die „Hound Dogs“ Nadir Kurbanoglu, Janis Bankavs, Ekram Kurbanoglu und Johann Riesz (von links) Ende der Siebziger und heute. © Privat

Die „schöpferische Pause“ mit nur wenigen Konzerten dauerte nur ein paar Jahre. „Ab 1978 gaben wir wieder richtig Gas. Die Leute wollten tanzen“, so der Bandleader. Seit diesem Jahr ist die Formation unverändert geblieben. Sie besteht aus Nadir Kurbanoglu (Schlagzeug), seinem Bruder Ekram Kurbanoglu (Bass), Johann Riesz (Sologitarre) und Janis Bankavs (Rhythmusgitarre). Sie sind mittlerweile zwischen 71 und 76. Irgendwann im Laufe der Jahre begann die Formation auch „akustisch“ zu spielen, wie Kurbanoglu sagt. Also ohne technischen Kram. Unplugged würde man heute sagen.

Noch lange nicht fertig: Die „Hound Dogs“ heute. © Privat

Apropos Technik. Zu Beginn ihrer Karriere sah das Equipment der „Hound Dogs“ so aus: Irgendein Bastelfuchs installierte in ein altes Röhrenradio einen Anschluss rein, in den ein Inputstecker passte. Der Output, sprich Sound, kam dann über den Radiolautsprecher. Heute ist die Anlage des Quartetts zum Glück moderner. Und der Sound gefällt bei den Gigs – so zehn bis 20 sind es jährlich – regelmäßig 400 bis 500 Leute.

Wie lange will die Band eigentlich noch weiter machen? „Klar“, meint Kurbanoglu, „wir haben alle unsere Replantationsschäden – etwa neue Hüften“, aber aufgehört werde erst, „wenn einer keine Lust mehr hat – oder nicht mehr kann“.

Auch mal zu fünft: die „Hound Dogs“ 1969 mit Helmut Frey, Sami Opatowski, Nadir Kurbanoglu, Pauli Mende und Ekram Kurbanoglu (von links). Frey wurde später Schlagersänger. Zudem textete und komponierte er für Nicki, Nino de Angelo, Karel Gott oder Wencke Myhre. © Privat

Noch können die vier. Und deshalb wird das 60-jährige Bühnenjubiläum groß gefeiert. Am Samstag, 1. Juli, 17 Uhr, ist im eigenen Festzelt am Sportplatz des TSV Ludwigsfeld bei freiem Eintritt das Jubiläumskonzert samt Einlagen angesagt. Spenden sind laut der Band erbeten, sie kommen dem TSV Ludwigsfeld zugute. Wer an diesem Tag keine Zeit hat, kann das Quartett am 15. August im Franziskanerzelt auf dem Dachauer Volksfest hören.

Ach ja, die „Stones“ hatten vergangenes Jahr ihre Jubiläumstour, momentan machen Jagger, Richards und Kollegen Pause.