Das ist das Karlsfelder Faschingsprinzenpaar

Der OFC Karlsfeld hat seine neuen Regenten präsentiert: Sabrina und Florian Bauer sind das Karlsfelder Faschingsprinzenpaar. David und Lea-Marie bilden das Kinderprinzenpaar.

Karlsfeld – Eine gehörige Portion Überredungskunst war schon gefragt, aber irgendwann hatte Sabrina Bauer den Gatten so weit: Ihr Florian willigte ein, als Prinz an ihrer Seite durch den Karlsfelder Fasching 2018/19 zu gehen. Am Samstag konnte der Olympia Faschingsclub Karlsfeld (OFC) in der Gaststätte des Bürgerhauses das neue Prinzenpaar präsentieren. Lea-Marie Thorenz und David Kott bilden in der anstehenden Saison das Kinderprinzenpaar.

Sabrina und Florian haben sich 2008 während ihrer Ausbildungszeit kennen und lieben gelernt. Im Juni schlossen sie den Bund fürs Leben.

Die 27 Jahre alte Personalsachbearbeiterin und ihr ein Jahr älterer Mann, der Projektleiter für Brandschutzsysteme ist, leben in Karlsfeld. Sabrina tanzt schon seit 2015 in der Prinzengarde des OFC. Ihr war von Anfang an klar, dass sie einmal als Faschingsprinzessin auf der Bühne stehen wollte.

David und Lea-Marie kennen sich schon seit ihrer Einschulung. Als David dann als Kinderprinz vorgeschlagen wurde, hatte er schon im Kopf, wer seine Prinzessin sein sollte: Lea-Marie. Aus besten Freunden und Klassenkameraden wurde das neue Karlsfelder Kinderprinzenpaar. Beide sind neun Jahre alt, und beide kommen aus Dachau.

Mit einer gewohnt unterhaltsamen Show wurden die beiden neuen Prinzenpaare dem Publikum präsentiert. Für Musik sorgte die Showband „The Munichs“.

Im Kinder- und Jugendprogramm des OFC Karlsfeld, das aus vier Tanzgruppen, dem Funkenmariechen und dem Kinderprinzenpaar besteht, tanzen in der kommenden Saison insgesamt 40 Kinder- und Jugendliche. Bei den Erwachsenen sind es zwölf Tänzer, zehn Damen und zwei Herren. dn