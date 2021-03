Offen für alle, gleich welcher Konfession oder Glaubensrichtung: Christliche Gemeinde Karlsfeld hat in der Nußbaumstraße ein neues Zuhause bezogen

Seit gut zwei Jahren hat die Christliche Gemeinde Karlsfeld e.V. (CGK) in der Nußbaumstraße 4 ein neues Zuhause bezogen. Vorher war sie in der Allacher Eversbuschstraße und nannte sich entsprechend Christliche Gemeinde Allach-Untermenzing. Der Karlsfelder Robert Booker ist Mitglied dieser Glaubensgemeinschaft und erläutert den Umzug: „Es kamen immer mehr Leute dazu, und es wurde dort einfach zu eng für unsere Zusammenkünfte.“

Karlsfeld ‒ Jetzt hat sie viel Platz mit einem großen Saal samt moderner Technik, drei Zimmer für die 40 Kinder zum Spielen und für die Unterweisung, Foyer, Küche und Lagerraum. Und ausreichend Parkplätze, die zu umliegenden Firmen gehören, die sie abends und sonntags aber mit nutzen können. Denn die etwa 100 Gemeindeglieder kommen nicht nur aus Karlsfeld, auch aus München, Dachau, Unterschleißheim und Olching. Alle Altersgruppen und viele Nationalitäten seien vertreten, so Booker – die Menschen kommen aus Griechenland, Polen, Rumänien, Kroatien, der Türkei, Italien, Ungarn oder dem Iran.

Die CGK ist eine Freikirche. Sie ist nach ihrem Selbstverständnis unabhängig von einer staatlich eingezogenen Kirchensteuer und finanziert sich nur aus Spenden. „Kirchengeschichtlich ist sie sowohl aus der Reformation wie aus den verschiedenen Verzweigungen der protestantischen Bewegung hervorgegangen. Verbindliche Basis ist das Evangelium von Jesus Christus, sowohl im Bekenntnis als auch für die persönliche Lebensführung“, so Robert Booker. „Die Vorgängergemeinde in Allach wurde in den 1970er Jahren von baptistischen Missionaren aus den USA gegründet.“

Baptisten haben den Grundsatz, dass ihr Christsein nicht durch die Taufe als Säugling begründet wird, und man so nicht „automatisch“ wie in einer Volkskirche dazugehört. Die Zugehörigkeit zur Gemeinde erfolgt für „mündige Menschen“ freiwillig und bewusst. Weil auch Jugendliche getauft werden können, wird statt von „Erwachsenentaufe“ von „Glaubenstaufe“ gesprochen.

Sonntags trifft sich die Gemeinde um 10 Uhr, teils persönlich, teils online, zum Gottesdienst mit Abendmahlsfeier, Singen, Gebeten, persönlichen Berichten und Erfahrungen. Danach folgt der Predigtteil. Ob auch Frauen predigen? „Wir sind der Meinung, dass die Verantwortung der männlichen und der weiblichen Gemeindeglieder in ihren Aufgaben unterschiedlich ist“, sagt Robert Booker. „Bei der Gemeindeleitung und der offiziellen Verkündigung, also Predigt und Lehre, liegt die Hauptverantwortung bei den männlichen Gemeindegliedern. In anderen wichtigen Aufgaben wie der Kinder- und Jugendarbeit, Verwaltung, Seelsorge und in sozialen Fragen sind Frauen verantwortlich vertreten.“

Booker lebt seit 1986 in Karlsfeld. Der 64-Jährige Engländer arbeitet als Übersetzer und war bis vor kurzem einer der drei „Ältesten“, die die Gemeinde teils ehrenamtlich leiten. Momentan sind zwei hauptamtliche Mitarbeiter angestellt, einer davon in der Leitung. Ein Theologiestudium oder eine Kurzzeitausbildung liegt dem zugrunde. Bookers Sohn schließt gerade so ein Studium in Australien ab.

Für Robert Booker ist die Christliche Gemeinde eine Gemeinschaft von Menschen, die durch ihren Glauben auch Antwort auf ihre Lebensprobleme bekommen, sich gegenseitig stärken und Kraft daraus beziehen. Wichtig sind dabei die Gesprächskreise, zur Zeit alles nur online. Normalerweise trifft man sich privat, liest in der Bibel, diskutiert darüber. „Und man erfährt Hilfe dadurch.“ Die Gemeinde ist grundsätzlich offen für alle Menschen, gleich welcher Konfession oder Glaubensrichtung. Kontakt zu der Organisation gibt es unter www.christeninkarlsfeld.de sowie robertwbooker@aol.com. Elfriede Peil