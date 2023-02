Offen für Ideen des Jugendrats

Warten auf konkrete Vorschläge: Jugendrat-Vorsitzender Jiyan Göcer, Stefanie Steinbauer vom KJR, Bürgermeister Stefan Kolbe, Schriftführer des Jugendrats, Jakob Reisky, und Hauptamtsleiter Francesco Cataldo (v.l.) - hier bei einem Treffen vor kurzem. © Kreisjugendring

Der Karlsfelder Bürgermeister wünscht sich vom Jugendrat konkrete Vorschläge - nach die Jugendlichen über zu wenige Treffpunkte in der Gemeinde geklagte haben.

Karlsfeld – Der Karlsfelder Bürgermeister Stefan Kolbe steht dem Wunsch der Jugendlichen nach mehr öffentlichen Plätzen offen gegenüber. „Ich bin aufgeschlossen gegenüber den Ideen des Jugendrats“, teilte er mit.

Wie berichtet, hat der Jugendrat beklagt, dass die Jugendlichen von einem Treffpunkt zum nächsten vertrieben werden. Das Jugendzentrum am Karlsfelder See sei zwar gut gemeint, aber nicht gut gemacht, lautet die Kritik der Jugendräte. Denn dort fehlt es an Licht und an Sitzgelegenheiten.

Bürgermeister Stefan Kolbe erklärte auf Nachfrage, dass der Jugendrat „konkrete Vorschläge“ anbringen solle, wo und in welchem Umfang Bänke oder Licht gewünscht wird. Er ergänzte aber sogleich, dass die Gemeinde in den „momentanen Zeiten“ die finanziellen Auswirkungen der einzelnen Forderungen auf den Gemeindehaushalt bewerten müsse. „Wir werden eine Lösung finden“, betonte Kolbe. Denn er könne die Belange der Jugend nach einem Ort in Karlsfeld, wo sie sich willkommen fühlen, durchaus verstehen. „Wir hatten vor 40 Jahre ähnliche Probleme wie die Jugend heute“, so der 58-Jährige. „Auch wir wurden, als wir jung waren, nie gerne gesehen.“

Verena Möckl