Opel kracht bei Wendemanöver gegen Laster

Weil er seinen Opel auf der B 471 wendete, hat ein 28-jähriger Autofahrer aus Augsburg am Montagnachmittag eine höchst gefährliche Verkehrssituation herbeigeführt.

Karlsfeld - Laut Polizei Dachau fuhr ein 57-jähriger Gröbenzeller mit seinem Lastwagen samt Anhänger in Richtung Fürstenfeldbruck. Auf der Gegenfahrbahn hatte sich ein Stau in Richtung Oberschleißheim gebildet. Kurz vor der Ausfahrt Karlsfeld/Bajuwarenstraße wendete der Opel vor dem Lastwagen. Es kam glücklicherweise nur zu einer leichten Kollision. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 2000 Euro, verletzt wurde niemand.