Pfarrer Künneth geht

Pfarrer Lorenz Künneth wird die Korneliuskirche zum 1. Juni verlassen. Der 52-Jährige kehrt zurück zu seiner Heimatgemeinde in München-Laim.

Karlsfeld - „Evangelische Pfarrer sollen nach zehn bis 15 Jahren wechseln, das ist ganz normal“, sagte Künneth gestern. Er versicherte, dass der Wechsel „nichts mit Unzufriedenheit, Streit oder Konflikten zu tun hat“. Vor knapp elf Jahren kam Künneth nach Karlsfeld. Am Sonntag, 1. Mai, wird er feierlich verabschiedet. „Der Abschied fällt mir nicht leicht, aber es ist eine Verstandesentscheidung.“ Wer Nachfolger wird, steht noch nicht fest. Bis auf weiteres wird Pfarrer Christoph Hilmes die Gemeinde mit den rund 3000 Mitgliedern allein betreuen, gegebenenfalls helfen Pfarrer aus Dachau aus. Karlsfeld war für Künneth eine Lebensstation von vielen. Der Geistliche war an vielen Orten tätig, unter anderem in Brasilien, Israel, Portugal und in der Schweiz. Jetzt geht es zunächst zurück nach München-Laim, wo schon sein Vater Pfarrer war. „Das Thema Ausland ist aber noch nicht vom Tisch“, sagt Künneth. Seine Frau Sabine gehe gern mit: „Die ist auch so ein Wandervogel.“ tol